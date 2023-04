Zampagna, Schenardi, Orsini, Parroni e tanti altri: giri, giravolte e ritorni nella corsa al Comune di Terni

TERNI – Il nome che fa più rumore, certamente, è quello di Riccardo Zampagna. L’ex attaccante della Ternana, pagine e pagine scritte su di lui come “l’ultimo bomber di sinistra”, uno sempre col pugno chiuso e che solo quattro anni fa avrebbe dovuto essere l’assessore allo sport in una giunta a Cinquestelle, è candidato nella lista Terni Protagonista, a sostegno del candidato di Fratelli d’Italia Orlando Masselli.

Il passaggio da destra a sinistra

Dalla sinistra sociale alla destra sociale, è un giro largo. Sicuramente un segnale per quell’area politica dalla quale Zampagna viene, ma anche una mossa che fa pensare. Sia chiaro, Zampagna non è il solo ad aver compiuto straordinarie giravolte elettorali. Con la lista Terni Masselli sindaco, per dire, corre gente che nell’ultima consiliatura era nel centro sinistra come Valdimiro Orsini (ex Pd e Azione) o storicamente collocabile in quell’area, come il regista Folco Napolini. Al fianco invece di gente altrettanto storicamente di destra come l’ex capitano della Ternana Fabrizio Fabris. Sfideranno altri ex rossoverdi come Marco Schenardi (nella lista Terni per Loro a sostegno di Bandecchi) e Massimo Francucci (medico sociale del settore giovanile, nella lista Con Bandecchi per Terni).

Sempre a proposito di straordinari cambi di casacca, come non sottolineare quello di Yari Lupattelli, ex Pd e già renziano doc (è stato anche coordinatore ternano di Italia Viva) anche lui votato alla causa di Masselli (nella lista Terni Masselli sindaco) e del sindacalista Luca Levantesi (altro nome storico della sinistra oggi con Bandecchi, lista Con Bandecchi per Terni)

Già noti poi i passaggi dalla Lega a Fratelli d’Italia di Francesco Pocaforza; dal Carroccio a Bandecchi di Sara Francescangeli (con Alternativa Popolare) e Mirko Presciuttini (con Bandecchi per Terni); da Forza Italia al patron rossoverde di Raffaello Federighi (Alternativa Popolare)

A volte ritornano

Per la serie “A volte ritornano”, grandi nomi della politica ternana del passato tornano in pista. Brunella Parroni, una vita da consigliera comunale in Forza Italia, riparte con la lista Terni Masselli sindaco, mentre l’ex consigliera comunale e provinciale azzurra Marina Severoni corre con Alternativa Popolare a sostegno di Bandecchi.

Marco Sciarrini, già consigliere provinciale del Pd e Stefano Bolletta, presidente della circoscrizione Valserra anche lui ex dem corrono con l’Alleanza degli Innovatori a sostegno del candidato sindaco Paolo Cianfoni insieme all’ex sindaco di Alviano Nazario Sauro Santi. Nel Pd riecco l’ex segretario Emidio Gubbiotti, l’ex vice sindaco di San Gemini Mimma Trotti; l’ex sindaco di Polino Ortenzio Matteucci (zona Italia Viva) nella lista Innovare per Terni al fianco dell’ex consigliere comunale dem oggi in Azione Michele Pennoni; l’ex consigliera comunale di An Manuela Beltrame con Fratelli d’Italia

Giornalisti e volti noti

Volti noti in lizza. Non solo quelli del calcio. Fra i giornalisti, si segnalano Tiziana Laudadio, passata dal centrodestra a Bandecchi (con Alternativa Popolare), Barbara Sabatini (Civici-Sinistra con Kenny) e Maria Sole Giardini dell’Associazione Coscioni con il M5S.

Fra i personaggi dello sport, il referente ternano del Comitato Paralimpico Tommaso Strinati con Terni Civica; l’ex motociclista Pierfrancesco Pileri con Terni per Loro (insieme allo chef Andrea Goracci); l’ex rugbista Jacopo Borghetti, esponente di Terni Valley nella lista Terni Conta a sostegno di Claudio Fiorelli assieme all’altra esponente di Terni Valley Federica Burgo; la presidente del Golf Club Terni Maria Silva Sodano nella lista Terni Masselli Sindaco.

Il segretario provinciale dei metalmeccanici Ugl Daniele Francescangeli è in lista con Fratelli d’Italia; l’imprenditrice Francesca Ruozi Beretta, figlia dell’ex presidente della Camera di Commercio corre con la Lega; l’architetto Danilo Pirro nella lista Noi con Terni Bandecchi Sindaco.

La presidente ternana della Comunità di Sant’Egidio – nonché geriatra in pensione – Maria Grazia Proietti corre col Pd, mentre quella dell’Afad Delfina Dati con Fratelli d’Italia; il presidente del comitato No Inc Pierluigi Rainone con la lista Bella Ciao (per Fiorelli); l’editore Giampaolo Vescovi con Terni Protagonista.

Consiglieri uscenti e segretari

Detto già di Presciuttini e Pocaforza, una bella fetta dei consiglieri comunali uscenti sono ancora in corsa: Filipponi e De Angelis coi dem; Rossi con Terni Civica; l’assessore Fatale, Ferrante, Musacchi, Dominici e Mecarelli con Forza Italia (Musacchi eletta quattro anni fa con la Lega e poi finita nel misto); con la Lega Armillei, Brizi, Maggiora e Brugia, oltre agli assessori Cini e Scarcia (già fedelissimi di Latini); in Fratelli d’Italia Antonietti, Braghiroli (quattro anni fa con il M5S), Santini, Margaritelli (entrambe quattro anni fa nella Lega come Pincardini), Pepegna, gli assessori Proietti e Cecconelli, e l’ex assessore Cecconi; Paolo Angeletti (quattro anni fa candidato sindaco del centro sinistra e poi consigliere di Terni Immagina) con Terni Conta (per Fiorelli); nel M5S Simonetti, Tobia.

Fra i segretari di partito, infine, in corsa Lorenzo Carletti (Rifondazione, con Bella Ciao), Luciano Nevi (Nuovo Psi); Benedetta Calderigi (Potere al Popolo); Pierluigi Spinelli (Pd), Giovanni Ceccotti (Terni Civica), oltre ai citati Cecconi e Maggiora.