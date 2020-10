X Factor 14, live subito al via con gli inediti: avanti gli umbri Blind e Melancholia

Il perugino, di Ponte San Giovanni, Blind e i folignati Melancholia avanzano al secondo live di X Factor 14. La grande novità di quest’anno è che nella prima puntata gli artisti hanno subito presentato un inedito, talvolta già sentito alle audizioni, altre volte completamente nuovo. Nel caso dei due umbri, hanno presentato i brani già sentiti nelle selezioni.

Franco Rujan, il trapper perugino convertito ormai quasi al pop, ha avuto l’onore e l’onere di aprire lo show col brano “Cuore nero”. Molto autotune nel nuovo arrangiamento ma il brano ha grandi potenzialità radiofoniche. Nessun problema per il ragazzo della squadra Uomini Under 24 capitanata da Emma. I Melancholia, inclusi nella seconda manche, hanno presentato una intensa e rinnovata versione del loro “Leon”, dimostrandosi i migliori della serata e già pronti per il mercato discografico. Per loro, nella squadra Gruppi con capitano Manuel Agnelli, accesso diretto al secondo turno. Dalla settimana prossima in gara le cover.