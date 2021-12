Waterloo del Vaccine day a Terni, Narni e nel tifernate: mancano le dosi, tanti rimandati a casa

TERNI – Il Vaccine day si è rivelato una Waterloo per la Regione, soprattutto a Terni ed a Trestina, dove sono mancate le dosi ed in tanti sono stati mandati a casa. A Terni, al centro di Piazzale Bosco, c’erano poco più di 200 dosi, a fronte di oltre 1000 persone. Dunque la Regione si è fatta trovare impreparata ed in tanti sono andati a casa, tutti quelli arrivati dopo le 15.30: “Chi ha la prenotazione può fare il vaccino e può quindi rimanere in fila. Le restanti persone che non hanno la prenotazione, tolti i 200 numeri che verranno dati ad inizio fila, devono tornarsene a casa”, è stato detto

Peggio ancora a Narni dove chi si è presentato per ricevere la dose di vaccino si è trovato costretto ad andarsene perché il personale presente non era a conoscenza della possibilità.

Anche a Perugia il tetto delle 250 vaccinazioni senza prenotazioni è stato raggiunto rapidamente e c’è stato un blocco per diverse ore. Caos è stato segnalato anche a Trestina dove anche qui non si è riusciti ad andare oltre le 200 dosi e tantissimi in fila sono stati rimandati a casa.

La regione: abbiamo evitato il caos