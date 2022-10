Volley, una super Sir Perugia all’esordio: netto 3-0 con Monza

PERUGIA – Esordio vincente di fronte al proprio pubblico per la rinnovata Sir Safety Susa Perugia che supera in tre set la Vero Volley Monza.

Prova convincente degli uomini di coach Anastasi, al rientro nel campionato italiano dopo diciassette anni. I Block Devils, con Leon in panchina e Plotnytskyi in campo, impongono il proprio ritmo di gioco con qualità partendo dal servizio (7 ace), passando per un sideout efficace e finendo con un contrattacco su altissime percentuali 56% di efficacia). Situazioni di gioco consentono ai padroni di casa di condurre, con l’eccezione delle fasi iniziali del secondo set, sempre le operazioni nel punteggio al cospetto di una Vero Volley che comunque ha dimostrato qualità negli interpreti (Grozer e Davyskiba su tutti) e nel sistema di gioco.

Numeri, con l’eccezione del muro (6 per parte), che confermano l’andamento del match con Perugia che batte meglio (7 ace contro 2), riceve meglio (61% di positiva contro 48%) ed attacca meglio (57% contro 46%) di Monza

Tre in doppia cifra in casa Sir Safety Susa: l’opposto Rychlicki (best scorer del match con 16 punti), lo schiacciatore Semeniuk (10 punti con il 90% in attacco) e l’Mvp della partita Plotnytskyi che ne mette 12 con giocate sopraffine che infiammano il PalaBarton. 7 a testa per il duo centrale Russo-Solè, Giannelli dirige l’orchestra da par suo e piazza 2 muri vincenti, Colaci (86% in ricezione) dà la consueta consistenza in seconda linea.

Da martedì tutti di nuovo in palestra per preparare la prima trasferta stagionale domenica 9 ottobre alle ore 18:00 in casa della Ema Villas Aubay Siena.

IL MATCH

C’è Plotnytkyi per Leon nei sette di partenza di Anastasi. Russo in primo tempo fa subito il break (2-0). Il muro di Beretta pareggia a quota 3. Bomba in diagonale di Plotnytskyi e di nuovo +2 Perugia (7-5). Ace di Rychlicki (9-6). Showtime al PalaBarton con Giannelli che smarca Rychlicki (11-7). Beretta dimezza (11-9). Ha il braccio caldo Rychlicki e fa ripartire i suoi (13-9). Muro a tre ospite a bersaglio (16-14). Ace di Plotnytskyi (19-15). Alyro break per Perugia con il maniout di Semeniuk (22-17). Solè porta Perugia al match point (24-19). Chiude subito Rychlicki (25-19).

Secondo parziale con Monza avanti con un incisivo Davyskiba (3-5). Ace di Rychlicki e parità (6-6). Fuori Maar, vantaggio Perugia (10-9). Controsorpasso Vero Volley con il muro (10-11). Il nastro sende imprendibile il servizio di Semeniuk (12-11). Muri vincenti di Plotnytskyi e Russo (15-12). Ancora il centrale palermitano, stavolta in contrattacco (17-13). Grande giocata di Semeniuk, poi ace straordinario di Plotnytskyi (20-14). Muro di Beretta, poi contrattacco di Szwarc (22-19). Perugia non si scompone e con il muro di Rychlicki arriva al set point (24-19). Al terzo tentativo chiude Solè (25-21).

Terzo set con Monza avanti dopo il primo tempo di Galassi (3-4). L’ace di Rychlicki capovolge (7-6). Out Grozer (8-6). La pipe di Maar pareggia (8-8). Il muro di Perugia ferma due volte Grozer (11-8). I due Kamil, Semeniuk e Rychlicki, lanciano Perugia (16-11). Due magie di Plotnytskyi (20-13). Ace di Rychlicki (22-14). Monza accorcia (23-18). Semeniuk porta i suoi al match point (24-18). L’errore di Szwarc chiude la contesa (25-18).

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-19, 25-21, 25-18)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Rychlicki 16, Russo 7, Solè 7, Plotnytskyi 12, Semeniuk 10, Colaci (libero), Ropret. N.e.: Leon, Flavio, Mengozzi, Herrera, Cardenas, Piccinelli (libero). All. Anastasi, vice all Valentini.

VERO VOLLEY MONZA: Visic 2, Grozer 12, Galassi 2, Beretta 7, Davyskiba 8, Maar 10, Federici (libero), Szwarc 2, Magliano, Mariani, Marttila 1. N.e.: Pirazzoli (libero), Di Martino, Pisoni. All. Eccheli, vice all. Ambrosio.

Arbitri: Massimo Florian – Dominga Lot

Le Cifre

PERUGIA: 10 b.s., 7 ace, 61% ric. pos., 39% ric. prf., 57% att., 6 muri. MONZA: 16 b.s., 2 ace, 48% ric. pos., 22% ric. prf., 46% att., 6 muri