Volley, Sir Perugia da dieci e lode: messa in cassaforte la vittoria su Cisterna (1-3)

CISTERNA DI LATINA (LT) – Arriva a Cisterna la decima vittoria consecutiva in Superlega per la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils, dopo un match molto combattuto e con una grande rimonta nel quarto parziale, domano in quattro set un’ottima Top Volley e proseguono il loro percorso finora netto in campionato.

Dopo un primo set dominato, Perugia ha dovuto fare i conti con una squadra, quella di coach Soli, davvero ben messa in campo, coriacea, con una eccellente correlazione muro-difesa e guidata con maestria dal regista Baranowicz. Perso il secondo set, gli uomini di coach Anastasi hanno messo il vestito da battaglia sportiva giocando punto a punto di squadra con carattere e lucidità. Nel terzo set lo strappo decisivo porta la firma di Leon al servizio, nel quarto, sotto 13-7, a suonare la carica è un sontuoso Rychlicki. I numeri, molto equilibrati a muro ed al servizio (Perugia mette a segno più ace, 9 contro 5, ma anche più errori, 21 contro 8), dicono che i bianconeri hanno la meglio nel rapporto ricezione-attacco. 47% per la seconda linea di Perugia contro il 34% di Cisterna, 57% l’efficacia sotto rete dei Block Devils contro il 46% dei pontini. Se il miglior realizzatore di Perugia è Leon (23 punti con 5 ace ed il 72% in attacco), l’Mvp se lo prende Rychlicki che ne mette a terra 21 e che, come detto, guida la rimonta dei suoi nel quarto set. Doppia cifra anche per Plotnytskyi (17 con 3 ace). Sorride ancora dunque la Sir Safety Susa che non si ferma e vola già domattina alla volta di Duren perché martedì si gioca in terra teutonica la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Primo set Rispetto a giovedì cambia ancora Anastasi. Tornano in sestetto Rychlicki, Flavio, Plotnytskyi e Colaci. Vantaggio Cisterna in avvio con due di Dirlic (2-1). Giannelli di seconda intenzione poi doppio ace di Leon (3-6). Muro vincente di Solè (5-9). La pipe di Plotnytskyi mantiene le distanze (7-11). Altri due ace di Leon poi Rychlicki e Plotnytskyi in contrattacco (9-17). Fuori l’attacco di Dirlic (11-20). Un paio di errori dei padroni di casa avvicinano al traguardo parziale i bianconeri (12-23). Solè chiude il primo tempo e porta Perugia al set point (13-24). Chiude Flavio al terzo tentativo (15-25).

Secondo set Ace di Plotnytskyi agli albori del secondo parziale (1-2). Dirlic capovolge (3-2). Out Flavio poi Dirlic, +3 Top Volley (8-5). Muro vincente di Zingel (11-7). L’ace di Plotnytskyi dimezza (11-9). Il muro di Rossi riporta a +4 i suoi (15-11). I Block Devils perdono un po’ i riferimenti e Cisterna scappa via (17-11). Rychlicki dalla seconda linea (17-13). Ace di Baranowicz (21-15). Dirlic porta Cisterna al set point (24-18). L’ace del croato pareggia i conti (25-18).

Terzo set Si riparte con Russo in campo e con Rychlicki a segno (2-3). Contrattacco di Plotnytskyi poi muro di Giannelli (3-6). Dirlic riporta Cisterna a contatto (5-6). Leon sopra il muro avversario (7-9). Zingel pareggia (11-11). Contrattacco di Rychlicki (13-15). Rossi capovolge tutto (16-15). Plotnytskyi impatta con la pipe (16-16). Leon trova la mano esterna del muro (17-18). A terra il contrattacco di Plotnytskyi imitato nello scambio successivo da Rychlicki (18-21). Ace di Leon poi muro di Plotnytskyi (18-23). Pasticcio nella metà campo pontina, set point Perugia (18-24). Rychlicki riporta avanti i suoi (20-25).

Quarto set Equilibrio nella quarta frazione (2-2). Super scambio il numero cinque del set chiuso da Rychlicki (2-3). Ace di Sedlacek (4-3). Muro di Rossi (6-4). Altri due muri vincenti, Cisterna prova ad andarsene (10-6). Fuori Plotnytskyi, sul muro Sedlacek (13-7). Rychlicki fa un paio di break e dimezza lo svantaggio (14-11). Anche un ace di Rychlicki poi maniout di Leon (15-14). Muro di Russo e parità (15-15). Muro vincente di Plotnytskyi, sorpasso bianconero (16-17). Sedlacek e Rossi capovolgono tutto (20-18). Giannelli-Solè e parità (20-20). “Magata” di Rychlicki sotto rete (21-22). Ancora Rychlicki, stavolta a muro (21-23). Fuori Dirlic, match point Perugia (21-24). Fuori Baranowicz, i Block Devils vincono ancora (22-25).

TOP VOLLEY CISTERNA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 1-3 (15-25, 25-18, 20-25, 22-25)

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 5, Dirlic 15, Rossi 9, Zingel 4, Sedlacek 12, Bayram 1, Catania (libero), Kaliberda 9, Zanni 1, Gutierrez 1. N.e.: Martinez, Mattei, Staforini. All. Soli, vice all. Cocconi.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 21, Solè 9, Flavio 2, Plotnytskyi 17, Leon 23, Colaci (libero), Semeniuk, Ropret, Russo 2. N.e.: Piccinelli (libero), Herrera, Mengozzi, Cardenas. All. Anastasi, vice all Valentini.

ARBITRI: Alessandro Rossi – Dominga Lot

LE CIFRE

CISTERNA: 8 b.s., 5 ace, 34% ric. pos., 18% ric. prf., 46% att., 8 muri. PERUGIA: 21 b.s., 9 ace, 47% ric. pos., 27% ric. prf., 57% att., 8 muri.