Volley, settebellissimo Sir Safety Susa: espugna Piacenza e consolida la vetta

PIACENZA – Block Devils espugnano il PalaBancaSport di Piacenza, sconfiggono in quattro set i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy e conquistano la settima vittoria consecutiva in Superlega, la decima complessiva in questo avvio di stagione.

Prova di forza e di carattere di spessore degli uomini di coach Anastasi che giocano di squadra conducendo con autorità le prime due frazioni (21-25 e 22-25) e che poi sono bravi e reggere la reazione d’urto degli uomini di casa che fanno proprio il terzo parziale (25-22), ma che poi devono abdicare nel quarto set (22-25).

In una sfida che vedeva in campo grandissimi interpreti offensivi in entrambe le metà campo, decisiva nell’esito del match la fase di battuta e ricezione. Quella di Perugia, orchestrata magistralmente da Max Colaci con la splendida collaborazione di Plotnytskyi e Semeniuk, regge benissimo la grande pressione dai nove metri di Piacenza, al contrario la battuta di Perugia fa breccia nelle maglie della seconda linea avversaria. 3 ace di Piacenza contro 7 di Perugia, 25% in ricezione di Piacenza contro 45% di Perugia. Questi sono i numeri che fanno pendere l’ago della bilancia nella metà campo bianconera.

È Rychlicki il miglior realizzatore di Perugia con 19 palloni vincenti con il 59% in attacco, 17 sono quelli di Semeniuk, doppia cifra con 10 punti e 3 ace per Plotnytskyi. Ottimo anche il contributo della coppia centrale Russo-Flavio (rispettivamente 8 punti con 3 muri e 9 punti con 2 muri), ma l’Mvp della partita è il regista bianconero Simone Giannelli che dispensa cioccolatini per i propri compagni dando grande continuità alla fase offensiva della squadra.

Il match

Torna il sestetto “tipo” per Anastasi. In banda Plotnytskyi affianca Semeniuk. Muro di Flavio e poi ace di Plotnytskyi in avvio (1-4). Piacenza accorcia complice un’invasione bianconera (3-4). Muro vincente di Russo (4-7). Maniout di Leal che accorcia nuovamente (8-9). Muro di Simon e parità (9-9). Ace millimetrico di Giannelli poi muro di Flavio e poi maniout di Rychlicki (9-13). Pallonetto vincente di Plotnytskyi, poi maniout di Rychlicki (12-17). Muro vincente di Simon (14-17). Rychlicki di potenza poi ace di Giannelli (16-21). Semeniuk trova la parallela vincente del 19-23. Fuori il servizio di Leal, set point Perugia (20-24). Chiude Russo (21-25).

Fuori Leal nelle fasi iniziali del secondo set (1-2). Super difesa di Colaci con Semeniuk che capitalizza in contrattacco (1-3). Piacenza pareggia a quota 6 con Romanò. Muro vincente di Giannelli poi ace di Russo (6-9). Magia di Plotnytskyi da posto quattro (6-10). Due in fila di Brizard, attacco e muro (11-14). Anche Giannelli a segno di seconda intenzione (11-16). Plotnytskyi chiude la diagonale (13-18). Super scambio chiuso da Flavio (14-19). Contrattacco vincente di Leal (16-19). Magata di Giannelli ad una mano per Rychlicki (17-21). Leal non ci sta (19-21). In campo la diagonale di Semeniuk da posto quattro (20-23). In rete il servizio di Brizard, set point Perugia (21-24). Vincente Rychlicki dalla seconda linea, Perugia raddoppia (22-25).

Si riparte con l’ace di Simon (2-1). Ace anche di Plotnytskyi (2-3). Smash di Caneschi, vantaggio Piacenza (5-4). Ace di Leal (6-4). Russo pareggia a quota 7. Maniout di Plotnytskyi, avanti Perugia (7-8). Bel colpo di Romanò, Piacenza capovolge (10-9). Invasione di Leal (10-11). Ace di Simon (12-11). Muro vincente di Plotnytskyi (16-16). Muro di Simon, Piacenza prova a scappare (18-16). Sempre Simon a muro (19-17). A segno la pipe di Lucarelli (21-18). Out Semeniuk (22-18). Non passa Caneschi (22-20). Fuori Rychlicki, set point Piacenza (24-21). Chiude Romanò (25-22).

Due muri bianconeri in avvio di quarto (1-3). Brizard pareggia (3-3). Romanò propizia il sorpasso (4-3). Muro di Caneschi (5-3). Ace di Semeniuk (6-6). Plotnytskyi in contrattacco poi muro di Russo (6-8). Simon pareggia con il muro (10-10). Pallonetto in contrattacco di Semeniuk poi di potenza Rychlicki poi muro di Semeniuk (10-14). Ricezione (!) ed attacco di Rychlicki (12-16). Ancora il lussemburghese due volte (14-18). Semeniuk in pipe (15-19). Out Flavio, poi out Rychlicki (18-19). Doppietta in attacco di Semeniuk che fa ripartire i suoi (18-21). Piacenza torna a contatto (21-22). Semeniuk a bersaglio da posto quattro (21-23). La tesa al centro di Russo porta Perugia al match point (21-24). In rete il servizio di Leal, i tre punti prendono la strada di Perugia (22-25).

Il tabellino

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 1-3

Parziali: 21-25, 22-25, 25-22, 22-25

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Romanò 15, Simon 12, Caneschi 3, Leal 19, Lucarelli 12, Scanferla (libero), Recine 1, Basic, Cester. N.e.: Hoffer (libero), Gironi, Alonso, De Weijer. All. Bernardi, vice all. Botti.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 19, Russo 8, Flavio 9, Plotnytskyi 10, Semeniuk 17, Colaci (libero), Ropret, Leon. N.e.: Piccinelli (libero), Herrera, Solè, Mengozzi, Cardenas. All. Anastasi, vice all Valentini.

Arbitri: Massimo Florian – Ubaldo Luciani

Le Cifre

PIACENZA: 25 b.s., 3 ace, 25% ric. pos., 18% ric. prf., 53% att., 9 muri. PERUGIA: 12 b.s., 7 ace, 45% ric. pos., 23% ric. prf., 48% att., 9 muri.