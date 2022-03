Volley, semifinali Champions: beffa per la Sir Sicoma Perugia, cade al tie break contro Trento

PERUGIA – Delusione enorme per la Sir Safety Conad Perugia che nella gara di andata della semifinale di Champions League, perde 3-2 al PalaBarton. Il 7 aprile, a Trento, alla Sir servirà aggiudicarsi almeno tre set per conquistarsi l’accesso alla finale di Champions League. Perugia in finale se vince 3-0 o 3-1 oppure se vince al tie break e poi si aggiudica il golden set.

La partita

L’inizio è tutto nel segno dei Block Devils che con Leon scatenato scappano via subito sul 2-6; Lavia non ci sta e con due attacchi consecutivi riporta in scia i gialloblù (6-9), aiutato anche da Michieletto (8-10). Perugia riaccelera allora con il muro (9-14, 14-20) e chiude in fretta i conti con Mengozzi in bella evidenza, oltre al solito Leon (17-25).

Nel secondo set l’equilibrio dura solo fino al 5-6, poi la Sir Safety Conad prende il largo con gli ace del proprio posto 4 caraibico (7-11). Lo spunto di Michieletto garantisce il meno uno (10-11), ma è solo un’illusione perché gli umbri ripartono con Anderson (10-13) e poi affondano il colpo nuovamente con Rychlicki (13-18). Kaziyski prova a rialzare la testa (15-18), ma in seguito Trento fatica in fase di cambiopalla, prestando il fianco ad un nuovo filotto di Perugia (16-23 e poi ancora 17-25).

Nel terzo periodo l’Itas Trentino prova a profondere il massimo sforzo per riaprire la partita; Kaziyski con un ace consegna il primo vantaggio (3-1), poi è Lavia a rimettere i gialloblù davanti (7-6), dopo che Rychlicki aveva firmato la parità sul 4-4. Nella parte centrale i gialloblù accelerano (11-8), ispirati dai punti di Podrascanin e Lavia; Perugia li riprende con Rychlicki (15-15) e da lì in avanti è lotta punto a punto (19-18), fino a quando Michieletto e Podrascanin non murano una volta a testa Rychlicki (22-20). Dopo il time out di Grbic la Sir pareggia i conti a quota 23 con un errore in attacco di Kaziyski; a garantire il break che porta le squadre alla quarta frazione ci pensano Podrascanin (primo tempo) e Sbertoli (muro su Anderson) per il 25-23 ed l’1-2.

Perugia rimette il naso avanti nella parte iniziale del quarto periodo (3-5) grazie al muro di Rychlicki e all’attacco di Leon. L’errore al centro della rete di Podrascanin garantisce il +3 agli avversari (6-9). Il time out di Lorenzetti è provvidenziale, perché alla ripresa Trento pareggia i conti con un muro di Lisinac ed un contrattacco di Kaziyski (10-10). Grbic imita l’omologo, interrompendo a sua volta il gioco e al ritorno in campo la Sir Safety Conad crea il break che vale il 3-1 finale: Leon picchia dalla linea dei nove metri (12-17), Anderson e Mengozzi lo imitano a rete (15-19). Sembra lo strappo decisivo, soprattutto dopo che, successivamente, Kaziyski attacca in rete per il 19-23; Non è così perché con Michieletto scatenato in battuta, Trento risale incredibilmente sino al 23-24, non mette a terra la ricostruita che avrebbe portato il set ai vantaggi e subisce il 23-25 per mano di Giannelli.

Il tabellino

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – TRENTINO ITAS 2-3 (23-25, 25-19, 23-25, 30-28, 12-15)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Anderson 15, Ricci 0, Giannelli 3, Rychlicki 25, Leon Venero 29, Sole’ 10, Colaci (L), Plotnytskyi 1, Mengozzi 5. N.E. Dardzans, Travica, Ter Horst, Piccinelli, Russo. All. Grbic.

TRENTINO ITAS: Kaziyski 25, D’Heer 1, Michieletto 26, Sbertoli 2, Cavuto 1, Pinali 7, Lavia 4, Zenger (L), Podrascanin 7, Lisinac 12. N.E. Albergati, Sperotto, De Angelis. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Fernandez Fuentes, Puecher.NOTE – durata set: 33′, 28′, 34′, 36′, 19′; tot: 150