Volley, salta il ritorno di Champions fra Sir e Novy Urengoy: ora decide la Cev

PERUGIA – Salta il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League fra Sir Sicoma Perugia e Fakel Novy Urengoy. I russi, sconfitti in Siberia, avevano manifestato già da qualche giorno l’intenzione di non recarsi in Italia per via dell’emergenza Coronavirus: ora l’ufficializzazione con una nota stampa:

“La Sir Sicoma Monini Perugia informa di aver ricevuto dalla Cev comunicazione ufficiale riguardante il match Perugia-Novy Urengoy che doveva essere in programma domani 10 marzo alle ore 20.30 al PalaBarton. La Cev comunica che tale match non avrà luogo e che informerà per le successive decisioni in merito”

La Cev ora dovrà decidere cosa fare. Due le ipotesi possibili: una riprogrammazione della sfida ad emergenza finita oppure – visto che sarebbe stato consentito giocare il match a porte chiuse – la vittoria a tavolino per i Block Devils per mancata presentazione dei russi.