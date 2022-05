Volley, per la Sir Perugia serve un miracolo: Civitanova vince senza appello anche gara 2 (3-0)

CIVITANOVA MARCHE (MC) – Vittoria in tre set della Cucine Lube Civitanova in gara 2 di finale scudetto. La formazione di Blengini si aggiudica con merito anche il secondo atto della serie e si avvicina al traguardo finale. La Sir Safety Conad Perugia segna il passo e si trova ora spalle al muro. Gli uomini di Nikola Grbic, sotto 0-2 nel computo delle vittorie, domenica in gara 3 al PalaBarton dovranno dare tutto per allungare la serie.

Il match di stasera ha visto i padroni di casa primeggiare soprattutto nei fondamentali della battuta (7 ace contro 2 e soprattutto pochi errori diretti) e dell’attacco (59% contro 54%). In particolare su palla alta gli attaccanti di banda Lube hanno fatto la differenza giocando bene sia contro le mani del muro che con traiettorie ficcanti. Ago della bilancia della contesa certamente il secondo set con Perugia avanti anche di quattro lunghezze (10-14) e risoltosi dopo una lunga serie di vantaggi. I bianconeri in quel frangente sono mancati in efficacia dai nove metri e proprio un ace di Yant ha deciso (29-27). Nella metà campo bianconera, tolta la battuta, i numeri non sono affatto male. Ma i numeri dicono ovviamente una parte della storia.

Rychlicki è il miglior realizzatore di Perugia con 17 palloni vincenti (con 2 ace ed il 68% in attacco), doppia cifra anche per Leon (12) ed Anderson (10).

Domenica a Perugia gara 3. I Block Devils hanno un solo risultato per restare in corsa.

La partita

Soliti sette per Grbic. Subito 2-0 Lube. Leon pareggia subito (2-2). Anderson in pipe tiene la parità (4-4). Contrattacco di Rychlicki, Perugia avanti (4-5). Muro vincente di Anzani che capovolge (6-5). Nuovo cambio di fronte con i muri di Giannelli ed Anderson (6-8). Out l’attacco di Anderson, parità (9-9). Ace di Rychlicki (11-13). Attacco ed ace di Simon (13-13). Fuori Anderson, Lube avanti (17-16). Maniout di Yant (18-16). Ancora Yant (19-16). La pipe di Leon fa uscire Perugia dalla P1 (19-17). È sempre Yant a mettere il pallone a terra, Civitanova scappa via (21-17). Lucarelli mantiene le distanze e porta i suoi al set point (24-20). L’errore al servizio del neo entrato Plotnytskyi manda le squadre al cambio di campo (25-21).

Parte forte Civitanova nel secondo set (4-1). Muro di Anderson (5-4). Due di Anzani (8-5). Dentro Mengozzi. Fuori la pipe di Lucarelli (9-8). Il muro di Solè scrive parità a quota 10. Altri due muri, stavolta di Giannelli (10-12). Fuori il pallonetto di Simon, fuori l’attacco di Zaytsev (10-14). Due di Simon dimezzano (12-14). L’ace di Simon riporta la Lube a contatto (15-16). Il muro di Anzani vale la parità (17-17). Si continua punto a punto (21-21). Gabi Garcia manda avanti i suoi (22-21). Rychlicki pareggia (22-22). Torna Ricci. Simon (23-22). Fuori il servizio di Simon (23-23). Esce l’attacco di Rychlicki, set point Lube (24-23). Anderson manda il parziale ai vantaggi (24-24). Fuori il servizio di Anderson (25-24). Lungo scambio chiuso dall’errore di Gabi Garcia (25-25). Fuori Ricci (26-25). Leon con il maniout (26-26). Yant di potenza (27-26). Diagonale di Leon (27-27). Sempre Yant (28-27). Ace di Yant, raddoppio Lube (29-27).

Si riparte con Mengozzi per Ricci. Ace di Rychlicki (2-3). Pipe di Anderson, +2 Perugia (6-8). Ace di Zaytsev (8-8). Muro si Yant, Lube avanti (9-8). Fuori Rychlicki (12-10). Lucarelli spinge i suoi (14-11). Perugia è fallosa in battuta (17-14). Fuori Leon (18-14). Simon è immarcabile (20-16). Lucarelli avvicina Civitanova al traguardo (23-19). Chiude Yant (25-22).

CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-0 (25-21, 29-27, 25-22)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco, Zaytsev 6, Simon 16, Anzani 7, Lucarelli 12, Yant 12, Balaso (libero), Kovar, Gabi Garcia 3, Juantorena. N.e. Diamantini, Sottile, Marchisio, Jeroncic (libero). All. Blengini, vice all. Giannini.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 17, Ricci 1, Solè 4, Leon 12, Anderson 10, Colaci (libero), Ter Horst, Travica, Plotnytskyi, Mengozzi 3, Piccinelli (libero). N.e.: Dardzans, Russo. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Mauro Goitre – Armando Simbari

LE CIFRE – CIVITANOVA: 12 b.s., 7 ace, 62% ric. pos., 35% ric. prf., 59% att., 5 muri. PERUGIA: 17 b.s., 2 ace, 43% ric. pos., 17% ric. prf., 54% att., 6 muri.