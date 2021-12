Volley, niente da fare per la Bartoccini Fortinfissi Perugia: vince Conegliano 3-0

VILLORBA (TV) – Le venete della Imoco rispettano il pronostico a pieno e battono la Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-13 25-23 25-13 i parziali) concludendo la gara in un’ora e 10 minuti di volley.

La Imoco parte subito con il piede sull’acceleratore arrivando velocemente sull’8-3, Cristofani ferma il gioco per tentare di porre rimedio ma il tentativo è vano, Conegliano continua a macinare punti inesorabilmente con le giocate di Egonu e Plummer, il margine aumenta ed arrivati sul 23-12 Perugia invoca nuovamente il minuto di sospensione. La pausa rinvia solo di poco l’inevitabile e le venete conquistano il set 25-13 con l’attacco di Plummer.

Il secondo set comincia con due ace di Egonu e con Conegliano che si porta agilmente sul 10-5, ma la Bartoccini-Fortinfissi Perugia non è meno lasciva del primo set e si mette all’inseguimento, sul 17-13 Cristofani ferma il gioco per caricare le sue ragazze, comincia una lenta rimonta, il margine delle padrone di casa comincia ad assottigliarsi e si arriva alla parità con capitan Havelkova che forza il muro per il 22-22. Plummer e Vuchkova portano le venete sul 24-22 e Perugia chiama lo stop, al rientro Plummer sbaglia il servizio (24-23) ed Egonu viene chiamata out, Santarelli però non ci sta e chiama il check che valida la bontà dell’operato dell’italiana acquisendo il primo punto classifica sul 25-23.

Nel terzo parziale la storia sembra ripetersi, le venete partono subito mettendo pressione sulle avversarie con Plummer che fa da locomotiva, sul 4-1 Perugia chiama il minuto di sospensione, la pausa non ferma “Il Flagello di Long Beach” che continua nella sua azione dominando anche nel gioco a rete facendo aumentare il margine della Imoco e sull’11-3 Cristofani tenta il tutto per tutto spendendo anche il suo ultimo time-out, il margine è oramai già considerevole Egonu e compagne devono solo amministrare, il margine resta di tutta sicurezza nonostante i tentativi delle umbre, sul finale si ritaglia il suo spazio anche Wolosz che dai nove metri trova il doppio ace che conclude le ostilità e manda in archivio la pratica con il 25-13 che vale il 3-0 finale.

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-13 25-23 25-13)

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Vuchkova 7, Egonu 16, Sylla 5, De Kruijf 10, Wolosz 4, Plummer 17, De Gennaro (L), Frosini 1, Gennari, Courtney. Non entrate: Omoruyi, Caravello (L), Folie, Butigan.

Allenatore Santarelli.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 8, Melandri 3, Diop 8, Melli 6, Nwakalor 1, Bongaerts, Sirressi (L), Bauer 3, Diouf 1, Provaroni, Rumori (L), Guiducci. Non entrate: Guerra, Scarabottini.

Allenatore Cristofani.

Arbitri: Santoro, Armandola.