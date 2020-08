Volley Maschile: per la Sir Safety derby di Champions con Civitanova Marche

PERUGIA– Sarà derby europeo per la Sir Safety Perugia. Il sorteggio dei gironi di Champions ha regalato una grossa sorpresa alla formazione di Heynen. Non inseriti fra le teste di serie, i Block Devils affronteranno i campioni d’Italia della la Lube Civitanova dell’ex capitano Luciano De Cecco, i francesi del Tours e con i turchi dell’Arkas Smirne

Gruppo certamente impegnativo per i Block Devils di Vital Heynen che pescano nell’urna lussemburghese soprattutto i cugini di Civitanova, avversari di tante battaglie negli ultimi anni e certamente una delle formazioni favorite per la vittoria finale. Avversario che Perugia ha già incontrato in Champions nella semifinale di Roma 2017 e nella fase a gironi della stagione 2017-2018.

Sono due vecchie conoscenze anche le altre due squadre della Pool.

I francesi del Tours sono una habituè in campo internazionale ed una habituè anche con la Sir Sicoma Monini che per la quarta volta (le altre nella Champions 2014-2015 e nelle ultime due edizioni) se li trovano nello stesso girone.

I turchi dell’Arkas Izmir invece sono già stati avversari dei Block Devils nella stagione 2018-2019 sempre nella fase a gironi.

Il via della fase ai gironi, al termine dei vari turni preliminari, previsto a metà novembre.

Il direttore sportivo bianconero Stefano Recine commenta con estrema serenità il sorteggio di Champions:

“Il girone è certamente difficile. La Lube non ha bisogno di presentazioni, Tours e Izmir sono squadre abituate ai palcoscenici europei. Ma io penso che quando fai la Champions, dove ai gironi arrivano solo formazioni di alto livello, è normale incontrare avversari forti. Abbiamo molto rispetto per tutti, sappiamo al tempo stesso che dobbiamo scendere in campo per cercare di vincere come è nei nostri obiettivi”.