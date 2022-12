Volley Maschile, la Sir Safety Susa è un rullo: espugnata Monza in tre set

PERUGIA- Inizia il girone di ritorno di Superlega e prosegue senza inciampi la marcia della Sir Safety Susa Perugia.

I Block Devils guidati in panchina da Valentini (a bordo campo coach Anastasi per un piccolo problema ad un occhio) espugnano in tre set l’Arena di Monza, superano i padroni di casa della Vero Volley e proseguono la loro corsa in vetta alla classifica.

Con quattro settimi cambiati rispetto a giovedì (dentro Giannelli, Rychlicki, Solè e Leon) non cambia di una virgola la qualità della squadra in campo che gestisce con margine primo e terzo parziale e che nel secondo set, combattuto punto a punto fino al 22-22, trova la serie vincente di Leon al servizio a decidere.

Proprio la battuta ed il muro sono i fondamentali vincenti dei bianconeri. 6 gli ace di Perugia contro 3 di Monza oltre ad una pressione costante dalla linea dei nove metri. 9 i muri vincenti per la Sir Safety Susa senza contare i tantissimi tocchi sugli attacchi avversari che hanno consentito alla seconda linea di tirar su palloni in difesa.

Mvp uno spumeggiante Plotnytskyi. 15 i punti dell’ucraino con 2 ace, 1 muro ed il 57% in attacco. Doppia cifra anche per Rychlicki (14 col 62% sotto rete) e Leon (13 con 2 ace e 2 muri, ottimo anche in ricezione col 52% di positiva).

Dopo un tour de force incredibile, adesso due giorni di riposo per Perugia. I bianconeri torneranno in palestra mercoledì pomeriggio.

Il match

Non c’è Anastasi in panchina, Valentini è il primo, Piacentini il vice. In campo ci sono Solè con Flavio, Plotnytskyi con Leon e Piccinelli libero. Fasi di studio in avvio (3-3). Doppio muro a tre su Maar poi colpo vincente di Leon (3-6). Fuori l’attacco di Maar (4-8). Leon fortissimo da posto 6 (7-12). Attacco ed ace di Plotnytskyi (8-14). Giannelli di seconda intenzione mantiene le distanze (11-17). Monza non ci sta e con il muro di Grozer dimezza lo svantaggio (17-20). Out Flavio (18-20). Perugia riparte con il muro a tre su Grozer (19-23). Altro muro atre, stavolta su Maar, ed è set point (19-24). Chiude subito con la pipe Plotnytskyi (19-25).

Grandi scambi all’inizio del secondo set (3-3). Ace di Rychlicki (4-5). Davyskiba è il più veloce sotto rete, sorpasso Monza (7-6). Ancora il bielorusso, beak Vero Volley (10-8). Contrattacco di Leon, Perugia pareggia (11-11). Ancora il capitano bianconero, bianconeri avanti (12-13). Attacco vincente e poi muro vincente di Plotnytskyi (13-15). A segno anche Rychlicki (13-16). Muro e poi attacco di Davyskiba, Monza torna in parità (18-18). Ace di Zimmermann, Vero Volley avanti (19-18). Invasione del muro brianzolo, controsorpasso Sir Safety Susa (19-20). Super Piccinelli in seconda linea e Leon chiude (20-21). Ace di Leon, set point Perugia (22-24). Altro servizio vincente di Leon, i Block Devils raddoppiano (22-25).

4-4 nel terzo parziale dopo il primo tempo di Flavio. Due errori di Monza (4-6). Muro vincente di Solè (6-9). Szwarc, in campo stabilmente per Grozer, accorcia, l’ace di Maar pareggia (9-9). Ace di Solè (9-11), poi Flavio a muro (10-13). Pesta la linea dei tre metri Davyskiba (12-16). Rychlicki con la parallela dalla seconda linea (14-19). Ace di Maar (16-19). Rychlicki riporta i suoi a +5 (16-21). Muro di Galassi, colpo di Davyskiba. Prova la rimonta Monza (20-22). Plotnytskyi da posto 2 (20-23). Fuori Szwarc, è match point (20-24). Chiude Plotnytskyi con l’ace (20-25).

Il tabellino

VERO VOLLEY MONZA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 0-3

Parziali: 19-25, 22-25, 20-25

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 2, Grozer 3, Galassi 8, Beretta 3, Davyskiba 11, Maar 14, Federici (libero) Szwarc 5, Visic. N.e.: Magliano, Marttila, Pirazzoli (libero), Di Martino, Rossi. All. Eccheli, vice all. Ambrosio.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 14, Solè 7, Flavio 5, Plotnytskyi 15, Leon 13, Piccinelli (libero), Cardenas, Semeniuk. N.e.: Ropret, Russo, Mengozzi, Herrera, Colaci (libero). All. Valentini, vice all Piacentini.

Arbitri: Andrea Pozzato – Giuseppe Curto

Le Cifre

MONZA: 10 b.s., 3 ace, 37% ric. pos., 21% ric. prf., 43% att., 8 muri. PERUGIA: 11 b.s., 6 ace, 42% ric. pos., 26% ric. prf., 49% att., 9 muri.