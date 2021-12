Volley Maschile A1, la Sir Safey sfida al PalaBarton Vibo Valentia

PERUGIA -Tornano ad accendersi, a distanza di tre giorni, le luci del PalaBarton e torna in campo la Sir Safety Conad Perugia che affronta domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15:30, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per la decima giornata di Superlega.

Obiettivo tre punti per i Block Devils per proseguire la corsa in campionato.

“Dopo la vittoria con Trento di giovedì, siamo tornati subito in palestra per preparare la gara di domani. Vibo nelle ultime settimane ha avuto qualche difficoltà, ma alla viglia della stagione era accreditata come una squadra importante. Ha tanti nazionali brasiliani ed ora, senza Nishida, gioca in modo particolare sotto l’aspetto tattico, noi dobbiamo studiarli bene e concentrarci sulle caratteristiche dei singoli giocatori. Per quello che ci riguarda, in questo periodo abbiamo poco tempo per allenarci, spesso per migliorare sfruttiamo anche le partite. Stiamo bene, la squadra è in crescita sia sotto l’aspetto fisico che tecnico. Il nostro è un percorso ancora in divenire, stiamo mettendo a posto tante piccole cose e sono fiducioso per il futuro”.

Questa la vigilia di Max Colaci, uno dei senatori dello spogliatoio bianconero.

Dopo il match di Champions di giovedì sera, pochissimo il tempo a disposizione per Nikola Grbic ed il suo staff per preparare la gara di domani ed energie, in un mese di dicembre super compresso, da dosare all’interno della rosa. Il tecnico serbo valuterà tutto questo oggi pomeriggio al termine della rifinitura pomeridiana a Pian di Massiano. Al momento è possibile ipotizzare inizialmente un 6+1 canonico con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Vibo arriva al PalaBarton in cerca di punti dopo un avvio di Superlega non dei migliori. Baldovin, coach calabrese, deve fare a meno dell’opposto giapponese Nishida, out per infortunio, e potrebbe optare per la soluzione tattica con tre martelli con il francese Basic in diagonale al palleggiatore Saitta. Dovrebbero completare lo starting seven iniziale Candellaro ed il brasiliano Flavio al centro, la coppia verdeoro Douglas-Mauricio Borges in posto quattro e Rizzo libero.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domenica pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 14:00. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 – A3 – B2 – B3. La società ricorda che per accedere all’interno del palazzetto è necessario esibire il green pass e che sarà obbligatorio tenere sempre indossata la mascherina durante tutta la permanenza all’interno del palazzetto.

PRECEDENTI

Quattordici i precedenti tra le due formazioni. Dodici le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, due i successi per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. L’ultimo confronto diretto il 20 dicembre 2020 al PalaMaiata di Vibo per il match di ritorno della Superlega 2020-2021 con vittoria di Perugia in quattro set (23-25, 29-27, 17-25, 22-25).

EX DELLA PARTITA

Tre gli ex in campo domani. Nel roster di Perugia figurano Matthew Anderson, a Vibo nella stagione 2010-2011, e Stefano Mengozzi, in Calabria dal 2018 al 2020. Nelle file di Vibo c’è Davide Saitta, a Perugia nella stagione 2010-2011.

DOVE VEDERLA

Il match di domani tra Perugia e Vibo sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15:30 con il commento di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Filippo Rinaldi.

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 15:30 Perugia-Vibo sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Perugia-Vibo sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.

PROBABILI FORMAZIONI

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Ricci-Solè, Leon-Anderson, Colaci libero. All. Grbic.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Saitta-Basic, Flavio-Candellaro, Douglas-Mauricio Borges, Rizzo libero. All. Baldovin.

Arbitri: Stefano Caretti – Bruno Frapiccini