Volley Maschile A1, la Sir pronta per la Coppa Italia: sfida a Piacenza

PERUGIA – “In semifinale contro Piacenza sarà una battaglia. Piacenza ha battuto fuori casa Modena per qualificarsi, ha in organico grandi giocatori di talento, ha campioni olimpici, ha atleti che possono tirare fuori una prestazione da manuale in una gara secca. Mi aspetto un avversario che giocherà a mille e che, come è giusto che sia cercherà di vincere. Dovremo essere pronti a questo per staccare il pass per la finale”.

È Nikola Grbic a suonare la carica in casa Sir Safety Conad Perugia!

Sono già a Bologna i Block Devils attesi nel fine settimana dalla Coppa Italia Final Four, la due giorni dell’Unipol Arena che assegna la coccarda tricolore.

Perugia-Piacenza e Trento-Milano le due semifinali di sabato, in palio due posti per la finalissima di domenica. Aprono le danze domani, con fischio d’inizio alle ore 15.15 e diretta TV su Raisport ch. 58, i bianconeri del presidente Sirci, qualificati alla Final Four dopo il successo nei quarti con Padova, ed i biancorossi della presidentessa Curti, che hanno ottenuto il pass dopo la vittoria esterna a Modena.

Attesi tantissimi tifosi provenienti da Perugia, tutti rigorosamente in maglia bianca per colorare a festa uno spicchio della Unipol Arena e per sostenere i ragazzi con il loro incitamento.

Qualche dubbio di formazione per Grbic che verrà sciolto dopo le rifiniture di oggi pomeriggio e domattina nello splendido impianto bolognese. È probabile comunque che al via ci saranno Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Mengozzi e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Dovrebbero essere tutti recuperati ed a disposizione in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza. Coach Bernardi quindi dovrebbe presentare in campo inizialmente il francese Brizard in regia, il turco Lagumdzija opposto, Caneschi e l’americano Holt centrali, l’altro americano Russell e Recine in posto quattro e Scanferla nel ruolo di libero.

Precedenti

Sei i precedenti tra le due società con sei successi di Perugia. L’ultimo confronto diretto a Perugia lo scorso 23 febbraio per il match di ritorno della Superlega 21-22 con vittoria di Perugia in quattro set (25-18, 19-25, 29-27, 25-20). Altri 23 i precedenti tra Perugia e Piacenza, nella precedente gestione societaria, con 13 vittorie di Perugia e 10 successi di Piacenza.

Ex della partita

Due ex in campo nel match tra Perugia e Piacenza. Nel roster perugino c’è Thijs Ter Horst, a Piacenza (con la precedente proprietà) dal 2014 al 2016. Nella formazione piacentina figura invece Aaron Russell, a Perugia dal 2015 al 2018. Doppio ex anche in panchina: su quella Sir Safety Conad c’è Nikola Grbic, atleta della precedente società dal 2003 al 2007, su quella Gas Sales Bluenergy c’è Lorenzo Bernardi, tecnico a Perugia dal 2016 al 2019.

Dove vedere il match

Il match di domani tra Perugia e Piacenza sarà visibile in diretta tv su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 15:15 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15:15 con il commento di Andrea Cruciani.

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa della Unipol Arena di Bologna, racconterà live alle ore 15:15 Perugia-Piacenza sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Perugia-Piacenza sarà trasmessa in replica domenica mattina alle ore 11:00 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

Probabili formazioni

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Mengozzi-Solè, Leon-Anderson, Colaci libero. All. Grbic.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard-Lagumdzija, Caneschi-Holt, Recine-Russell, Scanferla libero. All. Bernardi.