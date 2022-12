PERUGIA – L’umbro Daniele Santarelli ha vinto anche il mondiale per club di volley femminile con Conegliano. È un 2022 fantastico per il coach folignate che due mesi in Olanda fa ha portato sul tetto del mondo anche la Serbia. Gioia doppia anche per gli appassionati di pallavolo dell’Umbria che hanno recentemente festeggiato la vittoria nello stesso torneo della Sir Perugia. In terra turca le ragazze di Santarelli domenica hanno battuto 3-1 Vakifbank Istanbul dell’ex Paola Egonu, che oggi ha compiuto 24 anni. Per il club veneto si tratta del secondo mondiale per club in bacheca. “Sono strafelice per questo club che mi ha permesso di essere allenatore di una squadra incredibile» ha detto Santarelli a Volley News, aggiungendo «credo che questa vittoria sia meritata e ci siamo espressi a livelli altissimi”.