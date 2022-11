Volley, la Sir Volley Perugia torna in finale di Supercoppa: sulla sua strada ancora Civitanova

CAGLIARI – Vola in finale alla Del Monte Supercoppa la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils superano al tie break, dopo una girandola di emozioni e dopo 2 ore e 20 di grande pallavolo, l’Itas Trentino e si guadagnano la finale della competizione martedì alle ore 17 contro la Cucine Lube Civitanova. Match vibrante, di rara intensità, con degli interpreti in campo di primissimo livello che hanno fatto spellare a più riprese le mani al pubblico sardo presente sugli spalti. Perugia sotto di uno, poi avanti di uno, quarto set da brividi in avvio (6-16) e poi quasi ripreso, tie break con Perugia che parte a mille e non si ferma più.

Grande equilibrio in quasi tutti i fondamentali, i due liberi Colaci e Laurenzano a fare magie in seconda linea. A fare la, esigua, differenza, il muro con Perugia capace di andare a segno in 18 occasioni contro le 9 di Trento. Miglior realizzatore per i Block Devils Semeniuk con 20 palloni vincenti con 4 ace. 19 per Leon, 13 per Russo con 6 muri. Martedì si gioca per la coppa, obiettivo dichiarato di questa trasferta. Di fronte la rivale di sempre, i campioni d’Italia di Civitanova.

IL MATCH

Anastasi conferma i sette di partenza del match di giovedì scorso a Civitanova con Flavio in coppia con Russo al centro. Subito grandi scambi in avvio (3-3). Break Trento con Podrascanin (3-5). Ace di Russo che pareggia (5-5). Michieletto riporta a +2 i suoi con un gran colpo in diagonale (5-7). Il muro a tre bianconero impatta nuovamente (8-8). Lavia inventa una gran palla da seconda linea e Trento riparte (12-14). Ace di Sbertoli (14-17). Servizio vincente anche per Michieletto (15-19). L’ace di Leon dimezza (18-20). Michieletto avvicina i suoi al traguardo (20-23). Muro di Lisinac, set point Trento (20-24). Perugia ne annulla tre (due volte con Flavio), al quarto tentativo è Michieletto a chiudere (23-25).

Si riparte con le squadre a braccetto (3-3). Russo tre volte a muro (6-3). Ace di Kaziyski (6-5). I bianconeri tengono il doppio vantaggio (10-8). Ace di Semeniuk (11-8). Russo per le vie centrali, poi contrattacco di Rychlicki (14-10). Ancora il lussemburghese (16-11). Single wall due volte di Giannelli (18-11). Muro di Podrascanin, poi incomprensione tra Giannelli e Semeniuk (18-14). Maniout di Semeniuk che poi si ripete dai nove metri (22-16). Muro vincente dei Block Devils (23-16). L’attacco in rete di Kaziyski porta Perugia al set point (24-17). Chiude subito il muro di Russo (25-17).

Maniout di Leon nelle fasi iniziali del terzo set (3-1). Il muro di Podrascanin pareggia (4-4). Ancora muro trentino (7-6). Leon con il maniout e poi di potenza (11-10). Il muro a tre ferma Kaziyski e poi Lavia (14-11). Semeniuk gioca bene sulle mani e mantiene le distanze (18-15). Entra Nelli e fa ace (19-18). Semeniuk con la pipe (20-18). Maniout di Michieletto e parità (20-20). Ace di Zaziyski, Trento avanti (20-21). Semeniuk imbuca il pallone nelle maglie del muro trentino e capovolge (22-21). Il muro a tre bianconero (23-22). Ancora Giannelli a muro, set point Perugia (24-22). Chiude subito Semeniuk (25-22).