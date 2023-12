Volley, la Sir Susa Vim piega Cisterna. Festa col concerto di Alfa

Sir Susa Vim Perugia – Cisterna Volley 3-1 (25-16, 25-19, 20-25, 25-23) – Sir Susa Vim Perugia: Giannelli 4, Plotnytskyi 17, Resende Gualberto 10, Ben Tara 17, Semeniuk 14, Solé 6, Toscani (L), Candellaro 2, Held 0, Herrera Jaime 0, Colaci (L), Ropret 1. N.E. Leon Venero. All. Lorenzetti.

Cisterna Volley: Baranowicz 1, Bayram 12, Mazzone 1, Faure 19, Peric 11, Nedeljkovic 6, Giani 0, Piccinelli (L), Rossi 3, Czerwinski 0, De Santis (L). N.E. Tosti, Finauri, Ramon. All. Falasca.

ARBITRI: Brunelli, Florian. NOTE – durata set: 25′, 26′, 27′, 33′; tot: 111′.

MVP: Simone Giannelli (Sir Susa Vim Perugia)

SPETTATORI: 3.324

La Sir Susa Vim Perugia vince l’anticipo del sabato sera dell’8a di andata contro il Cisterna Volley.Ad anticipare la sfida il concerto gratuito del giovane rapper Alfa, che ha eseguito i suoi successi per il pubblico accorso al PalaBarton

Con i tre punti conquistati i Block Devils consolidano il primo posto alla vigilia della partenza per il Mondiale per Club. Primi due set con Perugia a ritmi alti grazie a Ben Tara e Plotnytskyi a fare legna in attacco. Nel terzo c’è la reazione di Cisterna che sale di giri dai nove metri e trova in Faure e Bayran i propri terminali offensivi. A creare il gap nella quarta frazione è la partenza dei padroni di casa, spinti dal tifo dei 3326 accorsi al PalaBarton. Cisterna non molla e arriva ad una lunghezza di distanza prima del colpo risolutore di Plotnytskyi che chiude la contesa. Anche i numeri premiano i bianconeri di coach Lorenzetti, superiori agli avversari in ricezione (49% di positiva contro 27%), in attacco (56% di efficacia contro 45%) e a muro (11 vincenti contro 7). MVP della sfida il regista azzurro Simone Giannelli che imbecca sempre con puntualità gli attaccanti realizzando anche 4 punti. Sono 17 i punti della coppia Ben Tara-Plotnytskyi, 14 per Semeniuk, 10 (tutti in attacco con l’82%) per Flavio. Per Cisterna Faure ne fa 19, doppia cifra anche per Bayram (12) e Peric (11).