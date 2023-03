Volley, la Sir Sicoma Monini doma Berlino al quinto e vola in semifinale di Champions

PERUGIA – Match per cuori forti a Pian di Massiano, match di grande livello tecnico e temperamentale, match che i padroni di casa hanno il merito di non lasciare mai, neanche quando Berlino si porta ad un parziale dal golden set. Lì escono il carattere e la compattezza dei Block Devils, lì esce la stoffa dai campioni di Anastasi che fanno quadrato e girano la sfida.

I numeri finali premiano i bianconeri che sfruttano soprattutto servizio (8 ace contro 6) e muro (15 contro 10) per avere la meglio.

L’Mvp di stasera lo prende il fenomeno ucraino Oleh Plotnytskyi che chiude con 18 punti, 3 ace, il 61% in attacco, 1 muro e parecchie giocate da applausi. Doppia cifra anche per Leon (18 con 3 ace e 4 muri), Rychlicki (16 punti), Solè (15 con 4 muri) e Russo (14 con 5 muri).

Perugia va avanti in Europa. Perugia domani torna al PalaBarton perché sabato, sempre a Pian di Massiano, fischio d’inizio dei quarti di finale playoff con gara 1 contro l’Allianz Milano.

Il match

Anastasi sceglie Rychlicki, Solè e Plotnytskyi. Ae di Schott in avvio (1-2). Out Mote (3-2). Muro di Tille (4-5). Russo per la parità con il primo tempo e per il sorpasso con il muro (8-7). Invasione di Rychlicki poi Schott (8-10). Plotnytskyi pareggia subito (10-10). Rychlicki, smarcato da Giannelli, rimanda avanti Perugia (12-11). Solè in primo tempo (14-13). Berlino torna avanti (15-16). Altro ace di Tille, ospiti a +2 (16-18). Ace anche per Schott (17-20). Il neo entrato Leon gioca sul muro (20-22). Ace di Solè (21-22). Leon in contrattacco (22-22). Brehme porta i suoi al set point (23-24). Fuori il servizio del centrale tedesco, si va ai vantaggi (24-24). Schott sulle mani alte (24-25). Sotola manda avanti Berlino (24-26).

Leon per Semeniuk. Tedeschi subito forte nel secondo set (1-4). Il muro bianconero accorcia (4-5). Sotola mantiene il break di vantaggio per i suoi (7-9). Ace di Rychlicki e parità (10-10). Invasione di Kessel, contrattacco di Rychlicki e Perugia mette il naso avanti (12-10). Muro di Leon (13-10). Anche l’ace per il capitano bianconero (15-11). Ace ed attacco di Sotola che riporta i suoi a contatto (15-14). Magia di Plotnytskyi che fa girare Perugia (16-14). Ace di Brehme e parità (17-17). Muro di Tille, Berlino avanti (17-18). Con Plotnytskyi al servizio e Leon in attacco Perugia piazza il break (21-18). Rychlicki porta Perugia al set point (24-20). Il muro di Leon pareggia i conti (25-21).

Russo-Solè-Leon nei primi scambi del terzo set (3-0). Brehme pareggia subito (4-4). Maniout di Kessel, Berlino avanti (4-5). Solè tiene l’equilibrio (6-6). Fuori Brehme e poi fuori Sotola (8-6). Il muro a tre ferma Schott (11-8). Berlino rende pan per focaccia e torna a contatto (11-10). Ace di Schott e parità (12-12). Il muro di Mote capovolge (12-13). Ace di Leon (15-14). Berlino piazza il break (19-21). Leon pareggia (21-21). Brehme (21-23). Sotola porta i suoi al set point (22-24). Lo stesso Sotola raddoppia per i suoi (22-25).

Grande equilibrio nel quarto parziale (5-5). Muro di Mote, break Berlino (6-8). Ace di Plotnytskyi poi contrattacco di Leon poi muro di Russo (10-8). Sotola impatta subito (10-10). Fuori Sotola poi muro di Solè (13-10). Mote accorcia nuovamente (13-12). Rychlicki fa ripartire Perugia (15-12). Non passa il pallonetto di Kessel (16-12). Solè a segno dopo difese incredibili di Berlino (18-13). Magata di Plotnytskyi, Perugia a +6 (19-13). Ace di Leon (20-13). Solè granitico a muro (21-14). Russo sulla linea laterale (23-16). Ace di Plotnytskyi, set point Perugia (24-16). Il muro di Leon porta la Sir Sicoma Monini in semifinale di Champions (25-17).

Spazio alle panchine nel tie break ormai ininfluente per la qualificazione. Equilibrio (5-5). Sotola in diagonale poi Plotnytskyi in diagonale (7-7). Ace dell’ucraino (8-7). Mengozzi si infila nelle maglie del muro avversario (10-9). Maniout di gran classe di Plotnytskyi (12-10). Ancora l’ucraino (13-10). Sempre Plotnytskyi per il match point Perugia (14-11). Carle riporta Berlino a contatto (14-13). La chiude Herrera (15-13).

Il tabellino

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – BERLIN RECYCLING VOLLEYS 3-2

Parziali: 24-26, 25-21, 22-25, 25-17, 15-13

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli, Rychlicki 16, Russo 14, Solè 15, Semeniuk 1, Plotnytskyi 18, Colaci (libero), Leon 16, Piccinelli (libero), Ropret, Herrera 2, Mengozzi 1. N.e.: Flavio, Cardenas. All. Anastasi, vice all Valentini.

BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Tille 4, Sotola 23, Mote 16, Brehme 7, Schott 9, Kessel 13, Sato (libero), Trinidad de Haro, Ronkainen, Carle 3, Kowalski. N.e.: Rodrigues. All. Enard, vice all. Oro.

Arbitri: Wim Cambré – Vasileios Vasileiadis

LE CIFRE – PERUGIA: 19 b.s., 8 ace, 43% ric. pos., 21% ric. prf., 51% att., 15 muri. BERLINO: 17 b.s., 6 ace, 49% ric. pos., 23% ric. prf., 47% att., 10 muri.