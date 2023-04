Volley, la Sir Safety Susa batte vera e ipoteca la semifinale dei playoff Challenge

PERUGIA – Vittoria al tie break della Sir Safety Susa Perugia nella terza giornata della fase a girone dei Playoff Challenge. I Block Devils superano 3-2 la WithU Verona dopo un match sulle montagne russe. Molto bene Perugia nel primo parziale, poi bella reazione di Verona che prima pareggia e poi sorpassa, poi padroni di casa che tornano a tirare forte dai nove metri ed a giocare bene in fase break conquistando quarto e quinto.

Attacco e muro i fondamentali che fanno la differenza per i bianconeri che hanno percentuali migliori sotto rete (56% di efficacia contro 43% in attacco, 16 muri vincenti contro 7 degli scaligeri). Decisivo nel quarto parziale anche il servizio (4 ace diretti).

Mvp della sfida il capitano di Perugia Wilfredo Leon che chiude con 19 punti, 6 ace, 4 muri ed il 60% in attacco. Doppia cifra in casa Sir Safety Susa anche per la coppia di opposti Herrera (13 punti con il 52%) e Rychlicki (10 col 60%) e per un ottimo Russo che ne mette 15 con il 77% in primo tempo e 5 muri vincenti).

Con il successo di stasera Perugia blinda praticamente un posto nelle semifinali dei Playoff Challenge, manca un set per la matematica certezza di essere tra le prime quattro.

Martedì, Festa della Liberazione, Block Devils di nuovo in campo alle ore 18:00 e di nuovo al PalaBarton. A Pian di Massiano arriva la Valsa Group Modena per la quarta giornata del girone e per una sfida sempre affascinante.

Il match

Russo, Plotnytskyi e Piccinelli le novità di Anastasi rispetto a Monza. Avvio equilibrato (3-3). Ancora parità dopo il punto di Cortesia (6-6). Break bianconero con una doppietta (attacco e muro) di Leon (10-7). Russo mantiene le distanze (12-9). Doppio ace di Leon poi Giannelli di seconda intenzione (15-9). Muro vincente di Russo (17-9). Plotnytskyi chiude un super scambio (19-11). Herrera con il maniout poi finezza di Plotnytskyi (22-13). Il servizio in rete di Spirito porta Perugia al set point (24-15). Chiude subito Plotnytskyi con la pipe (25-15).

Reazione veemente di Verona nel secondo set con Keita protagonista (3-9). Perugia accorcia con il turno al servizio di Leon (7-10). Herrera buca il muro avversario (10-12). Verona riparte con il solito Keita (12-17). I padroni di casa sistemano il sideout, ma non riascono a ricucire (16-20). Keita avvicina i suoi al traguardo parziale (17-22). Dentro Solè e Ropret per un Giannelli non al meglio dopo uno scontro di gioco. Il turno al servizio di Plotnytskyi (un ace) rimette tutto in discussione (22-22). Gli ospiti arrivano al set point (23-24). In rete il servizio di Jensen, si va ai vantaggi (24-24). L’ace di Keita pareggia i conti (24-26).

Gli ospiti sfruttano l’abbrivio del parziale vinto e partono forte anche nel terzo set (7-11). Il muro di Russo dimezza (11-13). Il turno al servizio di Mozic scava il solco (11-16). Perugia, con Rychlicki per Herrera, si riavvicina (16-18). Verona però non si volta indietro e con Mozic vola 19-23. Ketia firma il 22-25 che manda avanti la WhitU.

Torna Giannelli nel quarto parziale. Punteggio in equilibrio nella prima parte con Russo che dà il doppio vantaggio ai suoi (11-9). Muro a tre dei Block Devils che vanno a +3 (14-11). Doppio ace di Leon (16-11). Altro ace di Leon (18-11). Altri due per Perugia con Russo (20-11). Solè due volte per le vie centrali (23-13). Ancora Solè, set point Perugia (24-14). Semeniuk manda il match al tie break (25-15).

Quattro muri vincenti danno il break iniziale ai bianconeri nel quinto (7-3). Semeniuk manda le squadre al cambio di campo (8-3). Ancora il martello polacco (10-4). Solè con il facile smash poi Leon buca il taraflex con la pipe (13-5). Match point con Rychlicki (14-5). L’errore di Mozic chiude i giochi (15-6).

Il tabellino

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – WITHU VERONA 3-2

Parziali: 25-15, 24-26, 22-25, 25-15, 15-6

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 1, Herrera 13, Russo 15, Flavio 2, Plotnytskyi 7, Leon 19, Piccinelli (libero), Semeniuk 8, Ropret, Solè 7, Rychlicki 10. N.e.: Colaci (libero), Mengozzi, Cardenas. All. Anastasi, vice all Valentini.

WITHU VERONA: Spirito 2, Sapozhkov 13, Cortesia 3, Grozdanov 6, Mozic 15, Keita 20, Gaggini (libero), Magalini, Mosca 2, Jensen 1, Bonisoli, Raphael 1. N.e.: Zanotti, Menazza (libero). All. Stoytchev, vice all. Simoni.

Arbitri: Michele Brunelli – Marco Turtù

LE CIFRE – PERUGIA: 16 b.s., 8 ace, 41% ric. pos., 15% ric. prf., 56% att., 16 muri. VERONA: 20 b.s., 7 ace, 43% ric. pos., 28% ric. prf., 43% att., 7 muri.