Volley, la Sir Perugia si laurea campione del Mondo: battuta in finale Trento 3-1

BETIM (BRASILE) – Dal Brasile arriva la consacrazione mondiale per la Sir Safety Susa Perugia. La formazione di coach Anastasi sale sul tetto del mondo. I bianconeri hanno conquistato l’iride dedicata ai Club battendo dopo una battaglia combattutissima Trento in un derby italiano al cardiopalma. Con la conquista del Mondiale per Club si arricchisce la bacheca di trionfi della squadra del presidente Gino Sirci che già contava su uno scudetto, tre Coppe Italia e quattro Supercoppa Italiana.

(Servizio in aggiornamento)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – ITAS TRENTINO VOLLEY 3-1 (20-25, 25-23, 27-25, 25-19)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicli 6, Leon 17, Russo 9, Flavio 5, Semeniuk 1, Colaci (L), Plotnytskyi 15, Herrera 9, Piccinelli. Ne Solè, Ropret, Cardenas, Mengozzi. All.: Anastasi

ITAS TRENTINO VOLLEY: Kaziyski 16, Michieletto 19, Sbertoli 1, Lavia 8, Podrascanin 9, Lisinac 2, Laurenzano (L), Dzavoronok 3, Nelli. Ne D’heer, Cavuto, Pace, Berger, Depalma. All.: Lorenzetti

ARBITRI: Cespedes (Dom) – Macias (Mex).