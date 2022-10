Volley, la Sir Perugia è un rullo compressore: i Block Devils conquistano il big match con Civitanova (1-3)

PERUGIA – Quinta vittoria in Superlega per la Sir Safety Susa Perugia.I Block Devils espugnano l’Eurosuole Forum di Civitanova nell’anticipo dell’undicesima giornata, battono in rimonta in quattro set i padroni di casa della Cucine Lube e proseguono la propria marcia in vetta alla classifica. Dopo un avvio ed un primo complicato, anche ovviamente per i meriti importanti dell’avversario, i bianconeri oggi in maglia rossa prendono strada facendo ritmo di gioco ed efficacia dai nove metri, vincono in volata il secondo parziale e poi giocano con buona qualità terza e quarta frazione grazie ad una fase break di grande livello.

Numeri del match molto equilibrati, dove Perugia fa la differenza è probabilmente in attacco dove chiude con il 55% di squadra contro il 45% di Civitanova.

Mvp un eccellente Semeniuk. Lo schiacciatore polacco ne mette 18 con 3 ace, 3 muri ed il 52% in attacco. Doppia cifra in casa bianconera anche per Leon (15 punti con 3 ace), Flavio (11 palloni vincenti) e per Herrera in campo dalla metà del secondo set con 14 punti a referto con 3 ace ed il 67% sotto rete. Degni di nota i 6 punti di Giannelli, 4 su 4 in attacco.

Adesso per Perugia si apre la caccia alla Supercoppa Italiana, primo trofeo stagionale in palio. Domani pomeriggio e sabato mattina sedute di lavoro al PalaBarton, poi nel pomeriggio di sabato partenza alla volta di Cagliari dove andrà in scena lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre la Final Four della competizione.

La gara

C’è Flavio in coppia con Russo al centro della rete. Pipe di Leon in avvio (1-2). Il muro di De Cecco capovolge (3-2). Break dei padroni di casa con Gabi Garcia in attacco e Nikolov dai nove metri (6-3). Nikolov mantiene le distanze (10-7). Out Rychlicki, poi muro di Chinenyeze (12-7). Due errori Lube accorciano le distanze (12-10). Rychlicki chiude il contrattacco e riporta Perugia a contatto (12-11). Semeniuk pareggia (12-12). Out Nikolov, sorpasso Sir Safety Susa (12-13). La Lube riparte con due punti proprio di Nikolov e con il contrattacco di Gabi Garcia (15-13). Muro di Giannelli e di nuovo parità (17-17). Break Lube con Chinenyeze (21-19). Perugia manca una buona occasione in contrattacco, poi l’errore di Rychlicki avvicina Civitanova al traguardo (23-20). Nikolov regala ai suoi il set point (24-20). Ace di Gabi Garcia, padroni di casa vanti (25-20).

Si riparte con la Lube ancora avanti con il muro di Diamantini (5-3). A segno Bottolo (7-4). Semeniuk accorcia e poi a muro pareggia (7-7). Gabi Garcia rilancia i suoi (9-7). Ace di Semeniuk (9-9). Dentro Herrera per Rychlicki. Leon manda avanti Perugia (10-11). Ace di Gabi Garcia (12-11). Ace di tocco di Herrera (13-14). Proprio Herrera tira out, Lube di nuovo avanti (15-14). Arriva l’ace anche per Leon (15-16). Maniout di Bottolo che capovolge (17-16). Primo tempo di Flavio (18-18). Ace di Giannelli con l’aiuto del nastro (18-19). Fuori Gabi Garcia, break Perugia (19-21). Invasione di Nikolov (20-23). Ace del giovane bulgaro (22-23). Maniout di Leon, set point Perugia (22-24). In rete il servizio di Herrera (23-24). Incredibile punto Lube, si va ai vantaggi (24-24). Giannelli di seconda intenzione (24-25). In rete anche il servizio di Leon (25-25). Primo tempo di Russo (25-26). Maniout di Senemiuk, i Block Devils pareggiano (25-27).

Tripletta di Flavio all’inizio del terzo set (1-4). Ace di Semeniuk (1-5). Invasione di Herrera (3-5). Si riscatta subito il mancino cubano (3-6). Fuori l’attacco di Gabi Garcia, in rete quello successivo di Bottolo (4-9). Si riscatta subito Bottolo (6-9). Mette anche l’ace il martello di casa, poi out Herrera (9-10). Altro ace di Bottolo, si torna in parità (10-10). Servizio vincente anche di Gabi Garcia, vantaggio Lube (13-12). Il turno al servizio di Herrera (un ace) manda avanti Perugia (15-17). Ace anche di Leon, poi contrattacco con il contagiri di Semeniuk, poi altro ace di Leon (16-21). A segno Russo per le vie centrali (16-22). Herrera buca il muro (17-23). Muro vincente di Semeniuk, set point Perugia (17-24). Chiude il tocco di seconda di Giannelli (18-25).

Herrera-Semeniuk al via della quarta frazione (1-3). Ace di Semeniuk con l’ausilio del nastro (6-9). Super scambio chiuso da Flavio (6-10). Ace di Gabi Garcia dimezza (9-11), l’ace di Herrera ristabilisce (9-13). Single wall di Semeniuk (11-16). Smash di Nikolov (14-17). Lungo scambio vinto dai Block Devils (14-19). Invasione di Chinenyeze (16-22). Maniout di Herrera, match point Perugia (18-24). È Semeniuk a mettere la parola fine (19-25).

CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 1-3 (25-20, 25-27, 18-25, 19-25)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Gabi Garcia 15, Diamantini 5, Chinenyeze 10, Nikolov 14, Bottolo 10, Balaso (libero), D’Amico, Gottardo, Anzani, Yant, Zaytsev 1. N.e.: Sottile, Ambrose (libero). All. Blengini, vice all. Giannini.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 6, Rychlicki 3, Russo 7, Flavio 11, Leon 15, Semeniuk 18, Colaci (libero), Plotnytskyi, Piccinelli (libero), Herrera 14, Ropret. N.e.: Solè, Mengozzi, Cardenas. All. Anastasi, vice all Valentini.

Arbitri: Rossella Piana – Andrea Pozzato

Le Cifre

CIVITANOVA: 11 b.s., 10 ace, 47% ric. pos., 29% ric. prf., 45% att., 5 muri. PERUGIA: 23 b.s., 10 ace, 47% ric. pos., 27% ric. prf., 55% att., 6 muri.