Volley, la schiacciatrice azzurra Miriam Sylla in visita al Lago di Piediluco

E’ da tempo una delle giocatrici di pallavolo più forti d’Italia e d’Europa e in questi giorni si è goduta qualche giorno di relax a Piediluco. Miriam Sylla,, 184 centimentri, schiacciatrice della Nazionale Italiana e della Imoco Conegliano, la squadra Scudettata e campione del Mondo, ha trascorso alcuni giorni a Terni, dove ha una amica, la dottoressa Alessandra Favoriti, nello staff medico della Nazionale.

La venticinquenne nata a Palermo da famiglia originaria della Costa d’Avorio ha documentato la sua presenza in riva al Lago con alcune foto pubblicate sul proprio profilo Instagram. Con la stagione chiusa in anticipo causa Covid si prepara ora alle nuove avventure, in testa i Giochi di Tokyo 2021, con la squadra di Mazzanti decisa a tornare con una medaglia al collo.