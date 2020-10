Volley, la Bartoccini Perugia si prepara alla trasferta: a Bergamo per vincere

PERUGIA – Una gara da non sbagliare quella di domenica a Bergamo, uno scontro diretto quello tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e la Zanetti, entrambe adagiate verso la parte bassa della classifica pagano lo scotto di aver cambiato molto rispetto la scorsa stagione, vittime di una ripartenza dove le occasioni di testare le sintonie e gli automatismi di gara sono state somministrate con il contagocce. Gli equilibri sono quantomai in bilico anche guardando il rapporto tra set vinti e persi, a far veramente la differenza, il successo delle “Magliette Nere” contro Cuneo al PalaBarton tre giornate fa. Bergamo dunque in cerca di riscossa poiché la vittoria latita sul tabellino dalla terzultima gara della scorsa stagione, sarà quindi per le padrone di casa un’occasione di misurarsi contro una compagine che a parer di classifica è posta sullo stesso livello. Perugia dal canto suo vuol dimostrare che il livello di gioco mostrato contro Conegliano può essere continuo e portare frutti con altri avversari ma non è certo una strada priva di asperità quella che la separa dal gruppone centrale messo a ruota di una Conegliano sempre più prossima allo scatto per la fuga.

I precedenti Due 3-2 nella scorsa stagione andato sempre ad appannaggio della squadra di casa, Bergamo all’andata mentre la Bartoccini Fortinfissi Perugia riportò il conteggio in parità nella gara di ritorno al PalaBarton che coincise con l’ultima gara della scorsa stagione per la formazione umbra.

Le Ex Tra le due formazioni ben 3 ex, per Bergamo: Giulia Mio Bertolo (in maglietta nera durante la scorsa stagione), mentre sulla sponda perugina Serena Ortolani (tre stagioni dal 2004 al 2007 più altre tre dal 2008 al 2011) e Freya Aelbrecht (a Bergamo durante la stagione 2015-1016).

Le probabili Formazioni

Zanetti Bergamo: Valentin, Luketic, Moretto, Mio Bertolo, Loda, Lainer. Libero: Fersino.

Allenatore: Turino

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Carcaces, Angeloni, Koolhaas, Aelbrecht. Libero: Cecchetto.

Allenatore: Bovari