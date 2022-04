Volley, il Pala Barton si mette l’abito buono: domani gara 1 della finale scudetto tra Perugia e Civitanova

PERUGIA – Riaprono a distanza di quattro giorni le porte del PalaBarton. E lo fanno per l’evento clou della Superlega, la Finale Scudetto. Gara 1 domani pomeriggio a Pian di Massiano con la Sir Safety Conad Perugia che ospita la Cucine Lube Civitanova per il primo atto della serie. Fischio d’inizio alle ore 18:00, di fronte la prima e la seconda della regular season per un classico big match del campionato italiano e remake delle ultime tre finali scudetto.

Emozione altissima È atteso il pubblico delle grandi occasioni al PalaBarton. Prevendita a gonfie vele, si preannuncia un’atmosfera degna dell’evento con i Sirmaniaci e tutto il popolo bianconero pronti a spingere forte alle spalle dei Block Devils. Due giorni di sedute di lavoro per Grbic ed i suoi ragazzi, domattina ultima rifinitura con le prove generali. Il coach serbo confermerà probabilmente i soliti sette al fischio d’inizio con Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Ricci e Solè al centro, Leon ed Anderson in posto quattro e Colaci libero. Blengini, coach Lube, ha ancora il dubbio Juantorena, in ripresa ma non utilizzato durante le semifinali. Con buona probabilità il tecnico marchigiano spedirà in campo al via De Cecco in regia, Zaytsev opposto, Simon ed Anzani centrali, Lucarelli e Yant schiacciatori e Balaso libero.

Ingressi al palazzetto La società bianconera comunica che domani pomeriggio le porte del PalaBarton (capienza al 100%) apriranno alle ore 16:30. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 – A3 – B2 – B3. La società ricorda che per accedere all’interno del palazzetto, in base alle nuove norme in vigore proprio da domani, non sarà più necessario esibire il green pass all’ingresso, ma resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 durante tutta la permanenza all’interno del palazzetto.

Precedenti Cinquantacinque i precedenti tra le due società con ventisette successi di Perugia e ventotto vittorie di Civitanova. Due i precedenti stagionali, le due gare di regular season: Andata (19/12/21) Civitanova-Perugia 1-3 (15-25, 20-25, 30-28, 21-25)

Ritorno (20/03/22) Perugia-Civitanova 3-0 (25-21, 25-22, 31-29)

Grandi ex Sei gli ex nel match tra Perugia e Civitanova. Nel roster perugino ci sono Dragan Travica, alla Lube dal 2011 al 2013, Fabio Ricci, alla Lube tra giovanili e prima squadra nella stagione 2012-2013, e Kamil Rychlicki, alla Lube dal 2019 al 2021. Nella formazione marchigiana figurano Luciano De Cecco, alla Sir dal 2014 al 2020, Ivan Zaytsev, alla Sir dal 2016 al 2018, e Simone Anzani, alla Sir nella stagione 2017-2018.

Dove seguire la partita Il match di domani tra Perugia e Civitanova sarà visibile in diretta tv su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00 con il commento di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Filippo Rinaldi. La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 18:00 Perugia-Civitanova sui canali social della società bianconera. Un’ampia sintesi di Perugia-Civitanova sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.