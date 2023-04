Volley femminile, dentro l’Uovo di Pasqua c’è la retrocessione in A2

PERUGIA – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia gioca alla pari nel primo ma poi cede 0-3 (21-25 15-25 20-25 i parziali) contro una Prosecco Doc Imoco Conegliano che essendo già in clima play-off non ha mostrato remore nello schierare il suo miglior sestetto.

Il match

Le umbre dimostrano tutta la loro combattività in avvio di primo set, con Galkowska a trainare il gioco, e quando arriva anche il muro di Polder che vale il 6-1 coach Santarelli chiama il time-out, la pausa sveglia le venete che iniziano a marcare punti variando i colpi e sul 10-10 c’è la parità, subito dopo Plummer con un pallonetto mette il punto del sorpasso (10-11) ed allora anche Bertini invoca lo stop, le umbre ritrovano la parità con l’ace di Lazic (12-12) ed inizia il punto a punto che si protrae fino al 17-17 poi Faar mette due muri consecutivi e Robinson-Cook mette a terra il pallonetto del 17-20 costringendo le umbre ad utilizzare l’ultimo minuto di sospensione a loro disposizione. Il vantaggio delle pantere smette di crescere e le “Magliette Nere” si portano fino al -2 (19-21) ma poi sul finale Robinson-Cook e Haak premono sull’acceleratore ed il set termina 21-25.

Il secondo parziale parte equilibrato con le due formazioni che si alternano sul tabellone fino al 10-10 poi Haak comincia a fare sul serio inducendo Bertini al time-out (10-13), la situazione non cambia e sul 10-16 arriva anche il secondo stop umbro. Le Pantere della Imoco amministrano il margine in scioltezza, sul finale Santarelli effettua anche qualche cambio ed è proprio una delle neo-entrate Alexa Gray a mettere il a terra la palla del 15-25 che per Perugia ha l’amaro sapore della retrocessione.

Nel terzo set la Bartoccini-Fortinfissi parte bene portandosi subito sul 3-0, ma Conegliano si attiva subito e sul 6-6 è di nuovo parità, Perugia torna avanti fino al 10-7 ma Faar e Robinson-Cook guidano la rimonta e fino al 10-11 momento in cui Bertini ferma il gioco.Parte il punto a punto guidato dalle umbre, quando ad andare avanti è la Imoco Bertini ferma il gioco sul 15-16, ancora una volta si va punto a punto fino al 19-19, poi Gray e Faar salgono in cattedra ed il margine ospite aumenta fino al definitivo 20-25 messo a terra da Lubian.

Il tabellino

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (21-25 15-25 20-25)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Lazic 5, Nwakalor 9, Galkowska 10, Gardini 3, Polder 7, Santos 1, Armini (L), Rumori. Non entrate: Garcia, Avenia, Galic, Guerra. Allenatore Bertini.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Fahr 11, Haak 17, Robinson-Cook 10, Lubian 4, Wolosz 1, Plummer 10, De Gennaro (L), Gray 6, Gennari 1, Carraro, Samedy. Non entrate: Pericati (L), De Kruijf. Allenatore Santarelli.

Arbitri: Mattei, Luciani.

Spettatori: 1024

Durata set: 27′, 26′, 26′; Totale: 79′.

MVP: Haak.