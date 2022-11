Volley Femminile A1, la Bartoccini sfida Milano per concedere il bis

PERUGIA – Dopo la vittoria contro Busto Arsizio si torna subito in campo al PalaBarton per l’arrivo della Vero Volley Milano, le ragazze di coach Bertini sono chiamate a dimostrare continuità contro un avversario non di certo facile, dato che Milano oltre ad essere una delle finaliste della scorsa stagione, ha sempre vinto nelle tre gare disputate in questa stagione. Sarà dunque una gara non semplice da preparare anche se le “Magliette Nere” potranno contare ancora una volta sul supporto del pubblico del PalaBarton che nella scorsa domenica si è fatto sentire ed ha suonato la carica nei momenti più difficili dei set, quando Lazic e compagne erano indietro rispetto alle bustocche.

Le parole di Coach Bertini introducono la prossima gara partendo dal primo storico successo contro Busto. “Avevo chiesto alle ragazze di dare qualcosa in più per sopperire all’assenza di Anastasia Guerra e lo hanno fatto sia a livello di atteggiamento che di qualità. Dopo la scorsa prestazione di Macerata avevamo bisogno di una risposta solida e lo abbiamo fatto, abbiamo fatto vedere la Perugia che dobbiamo far vedere sempre. Era una partita da bollino rosso per noi quella contro Busto e invece abbiamo dimostrato che in casa possiamo giocarcela con tutte se riusciamo a mettere in campo la qualità e la grinta che abbiamo mostrato contro Busto, ancora non siamo perfetti ma siamo ad inizio stagione e cresceremo”. – Un avversario di assoluto livello. – “Contro Milano avremo un’altra partita da bollino rosso, la cosa importante però sarà mantenere lo stesso spirito, cercare di aggredire il gioco avversario a prescindere da chi si ha avanti, chiaramente sarà una partita molto complicata, ma la cosa più importante è vedere una squadra che gioca insieme e sentire il calore del pubblico del PalaBarton che contro Busto è stato il settimo giocatore in campo. Milano ha un roster di assoluto valore, sono una squadra costruita per vincere il titolo e quindi sarà molto complicato affrontarle, però è solo giocando contro queste squadre che si ha lo stimolo giusto per crescere”.

Le Probabili formazioni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Dilfer, Samedy, Polder, Nwakalor, Lazic, Gardini. Libero: Armini. Allenatore: Bertini

Vero Volley Milano: Oro, Thompson, Rette, Folie, Stysiak, Sylla. Libero: Parrocchiale.

Allenatore Gaspari

Arbitri: Ubaldo Luciani, Serena Salvati.

Dove vedere il match

In diretta su VolleyballWorld TV e Sky Sport Arena ore 20.45

Sarà possibile seguire la gara in diretta su Sky Sport Areano ed in streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell’abbonamento uno sconto del 10% sull’importo.