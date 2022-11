Volley, esordio perfetto della Sir Perugia in Champions: Lubiana cade in tre set

PERUGIA – Esordio col botto in Champions League per la Sir Sicoma Monini Perugia. L’ampio turnover operato da coach Anastasi non ferma i Block Devils che sfoderano una prova di alto livello e sconfiggono in tre set con parziali netti gli sloveni dell’Ach Volley Lubiana nella prima giornata della Pool E della massima competizione per club a livello continentale.

Un uragano Perugia dai nove metri! 13 gli ace in tre set e tanti altri servizi che mettono a ferro e fuoco la linea di ricezione avversaria e che fanno in campo tutta la differenza del mondo al pari della ricezione, ottima quella di casa (68% di positiva) e deficitaria quella ospite (27% di positiva). Il tecnico bianconero, fedele al suo credo di tenere in ritmo tutti gli elementi della rosa, dà spazio a Ropret, Herrera, Cardenas, Mengozzi e Piccinelli ottenendo risposte importanti da tutti.

L’Mpv, in un derby personale e certamente particolare, se lo prende proprio lo sloveno Ropret che si conferma regista affidabile e di qualità gestendo al meglio la fase offensiva bianconera.

Tre i Block Devils in doppia cifra. Il miglior realizzatore è Plotnytskyi che ne mette 16 con 5 ace. 12 i palloni vincenti di Herrera, 10 in un set e mezzo per Semeniuk. Molto bene Piccinelli in seconda linea (59% in ricezione).

Archiviata, per ora, la Champions, Perugia torna al PalaBarton già domani pomeriggio per preparare il prossimo match in programma, la super sfida di sabato pomeriggio a Piacenza per la settima di Superlega.

La partita

Ampia rotazione di uomini per Anastasi rispetto a domenica, in campo Ropret, Herrera, Mengozzi e Piccinelli. Si parte con l’ace di Ropret (1-0). Ace anche per Plotnytskyi (3-2). Semeniuk da posto quattro (5-4). Masulovic capovolge (6-7). Single wall di Plotnytskyi (9-8). Quattro tocchi nella metà campo slovena (11-9). Diagonalissima di Herrera poi doppio ace di Plotnytskyi (15-10). Lubiana rientra con il muro di Concilja (15-13). Gjorgiev riporta le due formazioni a contatto (16-15). Semeniuk sulle mani poi ace di Herrera (18-15). Imperioso Solè in tesa al centro (22-18). Ancora ace di Plotnytskyi, set point Perugia (24-19). Chiude subito Solè con lo smash (25-19).

Il secondo set parte con il muro di Herrera (3-1). Magia di Plotnytskyi in alzata per Semeniuk, poi mette anche il muro il polacco, poi arriva la pipe di Plotnytskyi (7-3). Non si ferma Perugia con Semeniuk ed Herrera (10-3). Bomba di Herrera dalla seconda linea (12-4). Ace di Todorovic (12-6). Out Koncilja (14-6). Bel colpo in contrattacco di Sket che si ripete a muro e poi in contrattacco (14-10). Semeniuk fa ripartire i suoi poi ace di Ropret (17-10). Capolavoro balistico di Plotnytskyi (19-10). Dentro Cardenas per Semeniuk. Ace di Solè (22-12). Diagonale stretta di Cardenas che porta Perugia al set point (24-14). Al terzo tentativo chiude Ropret di seconda intenzione (25-16).

Resta Cardenas nella terza frazione. Parte bene Lubiana spinta da Gjorgiev (2-5). Herrera riporta a contatto Perugia (5-6). Solè spolvera la riga laterale e pareggia (7-7). Out Gjorgiev, vantaggio Sir Sicoma Monini (9-8). Si gioca punto a punto, Cardenas mette a terra quelle del 14-13. Muro vincente di Ropret (16-14). Out Sen, +3 Perugia (19-16). Ace di Solè (21-17). Ace anche di Herrera (23-18). La pipe di Plotnytskyi porta Perugia al match point (24-19). L’ace di Cardenas fa scorrere i titoli di coda (25-19).

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – ACH VOLLEY LUBIANA 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Ropret 4, Herrera 12, Solè 8, Mengozzi 3, Plotnytskyi 16, Semeniuk 10, Piccinelli (libero), Cardenas 5. N.e.: Leon, Giannelli, Rychlicki, Russo, Flavio, Colaci (libero). All. Anastasi, vice all Valentini.

ACH VOLLEY LUBIANA: Todorovic 1, Gjorgiev 9, Koncilja 3, Masulovic 5, Sket 8, Kok 5, Kovacic (libero), Videcnik 1, Sen 3, Bosnjak, Sestan. N.e.: Mejal. All. Gacic, vice all. Satler.

Arbitri: Koen Luts – Sinisa Ovuka

Le Cifre

PERUGIA: 12 b.s., 13 ace, 68% ric. pos., 34% ric. prf., 57% att., 6 muri. LUBIANA: 11 b.s., 1 ace, 27% ric. pos., 15% ric. prf., 40% att., 6 muri.