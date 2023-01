Volley donne, troppo Busto per la Bartoccini: le magliette nere cedono 3-0

BUSTO ARSIZIO – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia cede 3-0 (25-17 25-14 25-19 i parziali) contro la E-Work Busto Arsizio in una gara mai sembrata in discussione.

Il primo set parte con Busto subito combattiva, trascinata dai Omoruyi e Degradi tanto da indurre Bertini al time-out sul 7-2. Le umbre iniziano a farsi vedere e riducono il gap fino al 9-6 ma poi la formazione bustocca preme nuovamente sull’acceleratore con i muri di Olivotto e sul 14-7 Perugia chiama ancora lo stop. Le padrone di casa sono in controllo e mantengono il margine senza problemi e sul finale la specialista dai nove metri Monza sigla l’ace del 25-17 con l’aiuto del nastro.

Nel secondo set l’avvio è differente, Perugia risponde punto su punto fino al 6-6 poi Olivotto torna a fare la differenza e porta le sue compagne sul 10-7, le umbre non ci stanno e provano a recuperare arrivando fino all’11-10 con l’ace di Polder ma l’aggancio non riesce e Busto riprende a mettere margine, quando Degradi realizza l’ace del 14-10 Bertini ricorre al time-out, al rientro Degradi sbaglia il servizio ma subito dopo il gioco a muro delle bustocche torna a dettare legge con la solita Olivotto e sul 17-12 allora se ne va anche il secondo time-out per Guerra e compagne. Stavolta non c’è inversione di tendenza e Busto aumenta il margine fino al 25-14 realizzato da Montibeller

Il tabellino

E-WORK BUSTO ARSIZIO – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-17 25-14 25-19)

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Lloyd 2, Omoruyi 12, Olivotto 10, Montibeller 13, Degradi 13, Zakchaiou 9, Zannoni (L), Stigrot 2, Monza 1, Battista, Colombo. Non entrate: Lualdi, Bressan (L).

Allenatore Musso.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Santos 2, Guerra 6, Nwakalor 4, Lazic 6, Gardini 4, Polder 8, Armini (L), Rumori, Provaroni, Avenia, Galic. Non entrate: Calvelli.

Allenatore Bertini.

Arbitri: Braico, Armandola.

Spettatori: 1885

Durata set: 23′, 22′, 30′; Totale: 75′.

MVP: Degradi.