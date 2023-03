Volley donne A1, la Bartoccini combatte, ma cede al tie break contro Cuneo

PERUGIA – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia parte bene vincendo i primi due set di autorità ma poi subisce il ritorno della Cuneo Granda S. Bernardo che ha la meglio al tre-break (25-22 26-24 17-25 23-25 10-15 i parziali).

Con molti errori da entrambe le parti l’avvio di primo set, poi la fallosità diminuisce ma si continua punto a punto fino al 10-10 poi Galkowska e l’ace di Gardini regalano il doppio vantaggio 12-10 ma subito dopo le piemontesi tornano in parità (12-12), la Bartoccini-Fortinfissi riprova la fuga nuovamente mettendo pressione dai nove metri l’ace di Santos, il lob di Galkowska e l’ace di Guerra portano le umbre sul 17-14 allora Bellano gioca il suo primo time-out. Perugia continua a spingere dal fondo e cresce anche a rete e quando Polder mura l’attacco che vale il 23-18 Cuneo ferma il gioco per l’ultima volta. Al rientro Gicquel mette a segno la doppietta ed allora anche Bertini vedendo il margine diminuire sul 23-20 chiama il primo minuto di sospensione a sua disposizione. Il finale è delicato ma ci pensa capitan Guerra a risolvere la situazione con il punto del 25-22.

Il secondo set parte con Perugia subito incisiva continuando con il gioco a muro per fare la differenza e quando Guerra mura il punto del 6-3 Bellano chiama il time-out al rientro va al servizio Hall che mettendo pressione porta le gatte dal 6-4 al 6-7 e quindi è Bertini a chiamare il suo primo stop. La situazione torna in parità e si prosegue punto a punto fino al 12-12 poi l’out di Kuznetsova e la diagonale di Gardini danno il vantaggio per 14-12 ed allora Bellano ferma il gioco con l’ultimo stop a sua disposizione. Al rientro le ospiti vanno al servizio con Signorile e si portano dal 18-15 al 18-20 ed allora è Bertini a spendere il suo ultimo time-out. Al rientro le padrone di casa salgono con il muro e sul 22-22 è ancora parità parte il punto a punto con Cuneo che arriva prima al set-point (23-24) ma Gardine sale in cattedra e prima di potenza impatta schiantando un mani-out, dopodiché con grande astuzia piazza la palla del 25-24, l’urlo del PalaBarton però lo libera l’errore di Kuznetsova che non oltrepassa la rete con la sua diagonale e termina il set sul 26-24.

Nel terzo parziale la musica cambia, in avvio Cuneo aggiusta il sestetto iniziale ed è da subito più incisiva sul 4-8 Bertini chiama il time-out, la fuga delle ospiti si ferma ma l’inerzia non cambia e sul 12-17 Perugia usa anche il suo secondo stop a disposizione ma c’è poco da fare le piemontesi gestiscono la situazione fino al finale che conquistano grazie al primo tempo di Cecconello che vale il 17-25.

Il quarto set ha un avvio altalenante, prima è Perugia ad andare avanti sul 4-2 ma Cuneo recupera subito 4-4, si va punto a punto poi sono le ospiti a tentare la fuga portandosi avanti sempre di un break fino al 10-10 che avvia un’altra fase punto a punto fino al 14-14 poi l’invasione di Galkowska ed il punto di Drews dopo lo scambio più combattuto del match che vale il 14-16 Bertini spende il primo time-out a sua disposizione. Al rientro le umbre iniziano a lavorare per accorciare il divario ed a quota 19 è di nuovo parità, il punto a punto procede fino al 21-21 poi Drews ancora una volta fa tutto da sola e porta le gatte sul 21-23 convincendo Bertini a spendere il suo ultimo time-out, al rientro Giquel mette a segno il punto del 22-24, Galkowska sventa il primo set point, ma poi l’opposta Francese usa tutta la forza e conquista (23-25) il tie-break.

Comincia in salita il set decisivo per la Bartoccini-Fortinfissi che subisce subito l’1-4 che vale un time-out, la reazione tarda ad arrivare ed al cambio campo il tabellone dice 3-8, cinque punti di vantaggio in un tie-break diventano importanti e Cuneo li amministra con grande esperienza vista l’alta quantità dei set decisivi giocati quest’anno (ben nove quest’anno) anche chiamando time-out quando il margine si stava assottigliando sul 9-12. Il finale da ancora una volta alle ospiti e Gicquel mette il sigillo del 10-15 che conclude il match 2-3.

Il tabellino

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – CUNEO GRANDA S.BERNARDO 2-3 (25-22 26-24 17-25 23-25 10-15)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Guerra 15, Nwakalor 10, Galkowska 25, Gardini 16, Polder 5, Santos 3, Armini (L), Lazic 3, Provaroni, Avenia, Garcia. Non entrate: Galic, Rumori (L). Allenatore Bertini.

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Kuznetsova 24, Hall 11, Signorile 1, Szakmary 5, Cecconello 9, Gicquel 27, Caravello (L), Drews 17, Diop 2, Klein Lankhorst. Non entrate: Caruso, Magazza, Gay (L).Allenatore Bellano.

Arbitri: Boris, Carcione.

Spettatori: 1050

Durata set: 29′, 33′, 24′, 29′, 18′; Totale: 133′

MVP: Drews