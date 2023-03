Volley, domani l’ultima di Superlega per la Sir Perugia: è big match con Civitanova

PERUGIA – Ultima di Superlega per la Sir Safety Susa Perugia che ospita domani pomeriggio tra le mura amiche del PalaBarton la Cucine Lube Civitanova per uno dei “classici” del campionato italiano con fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

Big match Dopo le belle affermazioni in trasferta di domenica scorsa a Taranto e di mercoledì a Berlino, torna davanti al proprio pubblico la formazione del presidente Sirci che cerca quella vittoria che consentirebbe ai Block Devils di chiudere senza sconfitte la regular season di Superlega. Anastasi, conscio dell’impegno successivo mercoledì sera, ancora al PalaBarton, contro Berlino per il match di ritorno dei quarti di Champions, dovrebbe proseguire nella rotazione in sestetto e potrebbero dunque trovare spazio Solè, Herrera e Semeniuk non impiegati in terra tedesca. Il 6+1 iniziale potrebbe quindi essere quello con Giannelli in regia, Herrera opposto, Solè e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Avversari Civitanova si presenta a Perugia con speranze di terzo posto finale in campionato, con la mente certamente proiettata anch’essa a mercoledì (ritorno dei quarti di Champions contro Ankara) e con il dubbio Yant, scavigliatosi mercoledì scorso proprio in Turchia. Coach Blengini potrebbe quindi optare al via per l’ex De Cecco in cabina di regia, l’altro ex Zaytsev in diagonale, il terzo ex Anzani con il francese Chinenyeze al centro della rete, l’azzurro Bottolo ed il talento bulgaro Nikolov martelli di posto quattro con Balaso a guidare le operazioni in seconda linea.

Precedenti Sessantuno i precedenti tra le due formazioni. Trenta le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, trentuno le affermazioni della Cucine Lube Civitanova. L’ultimo confronto diretto lo scorso 1 novembre a Cagliari per la finale di Supercoppa con vittoria di Perugia 3-2 (20-25, 25-22, 23-25, 25-22, 15-8).

Vecchie conoscenze Quattro gli ex nel match tra Civitanova e Perugia. Nel roster perugino c’è Kamil Rychlicki, alla Lube dal 2019 al 2021. Nella formazione marchigiana figurano Luciano De Cecco, alla Sir dal 2014 al 2020, Ivan Zaytsev, alla Sir dal 2016 al 2018, e Simone Anzani, alla Sir nella stagione 2017-2018.

Solidarietà Sir Safety Susa Perugia e Fondazione ANT insieme per il sociale. Domani pomeriggio al PalaBarton i volontari della Fondazione ANT vi aspettano all’interno del palasport in occasione della partita Sir Safety Susa Perugia – Cucine Lube Civitanova per la campagna di raccolta fondi “Uova Solidali”. Il pubblico potrà acquistare infatti le uova di Pasqua solidali ANT per sostenere l’assistenza medica domiciliare ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica per il nostro territorio.