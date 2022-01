Volley, altri positivi al Covid nella Sir Safety: tocca a Giannelli e Ricci

PERUGIA – La Sir Safety Conad Perugia, dopo aver sottoposto stamattina gli atleti Simone Giannelli e Fabio Ricci ad un tampone molecolare, comunica la positività al Covid-19 di entrambi i giocatori che presentano lievi sintomi e sono stati immediatamente posti, come da protocollo, in isolamento fiduciario. Dunque proseguono i problemi in casa Sir, dopo che già la settimana scorsa erano stati riscontrati alcuni casi di positività che avevano costretto il tecnico Grbic a giocare il big match con Trento in formazione rimaneggiata.