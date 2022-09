Volley A1, Sir Safety Susa: il giorno delle presentazioni. Ora testa al Monza

Alzato ieri ufficialmente il sipario sulla stagione della Sir Safety Susa Perugia con la consueta giornata dedicata alle presentazioni ufficiali.

Giornata che ha avuto inizio nel primo pomeriggio presso le sale della Regione Umbria dove i Block Devils sono stati ricevuti e salutati dalle massime cariche regionali con in testa la Presidente della Regione Donatella Tesei.

A seguire nel secondo pomeriggio la comitiva bianconera si è trasferita dal partner storico della società bianconera da dieci stagioni che anche quest’anno ha ospitato nella sua eccezionale showroom la conferenza stampa di presentazione alla presenza degli organi di informazione e dei Sirmaniaci.

Alla presenza dei “padroni di casa” del concessionario automobilistico rappresentati dal responsabile vendite David Bizzarri, con l’assessore allo sport Clara Pastorelli in rappresentanza del Comune di Perugia e con Marco Cruciani a condurre l’evento, il presidente Sirci ha salutato la stagione in arrivo ed il nuovo team costruito durante l’estate. Poi la scena è stata tutta per Andrea Anastasi, per il suo staff e soprattutto per i suoi ragazzi che si sono presentati alla platea. Erano cinque i bianconeri che, arrivati quest’anno dal mercato estivo, attendevano di conoscere i loro nuovi soprannomi come sempre coniati dal presidente Sirci in persona. Dalla fantasia del numero uno bianconero sono usciti “Sniper” Flavio, “Ice Man” Ropret, “Alien” Semeniuk, “Bazooka” Herrera e “Sangria” Cardenas.

Al termine della presentazione la squadra si è concessa agli organi di informazione presenti e poi si è diretta al ristorante per un altro appuntamento ormai consolidato in tema di presentazioni ufficiali con la presentazione della squadra agli sponsor. A far da cornice l’organizzazione perfetta, le prelibatezze culinarie sempre eccellenti e la squisita ospitalità di Franco Masilla e del suo staff.

La serata è scorsa allegramente tra brindisi, sorrisi, tante risate assicurate alla performance del comico Uccio De Santis e soprattutto con i giocatori che hanno fatto la conoscenza dei partner che sono a fianco della squadra e che il presidente Sirci ha voluto ringraziare per l’apporto ed il sostegno che garantiscono alla società.

Verso la SuperLega

È tornata prontamente al PalaBarton la Sir Safety Susa Perugia. Lavoro fisico e di tecnica stamattina per gli uomini di coach Anastasi, nel pomeriggio in programma un altro allenamento tecnico di squadra sul campo centrale dell’impianto di Pian di Massiano. Si lavora in vista dell’esordio in Superlega domenica 2 ottobre alle ore 15:30 in casa con la Vero Volley Monza