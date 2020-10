Volley A1, rinviate le partite di Bartoccini Fortinfissi e Sir Safety Conad

PERUGIA – Niente match per Bartoccini e Sir Safety Conad. La compagine femminile sarebbe dovuta scendere in campo stasera alle 20.30 contro Busto Arsizio ma il match è stato rinviato a causa della positività al Covid-19 di alcune giocatrici della Unet E-Work Busto Arsizio.

La Lega Pallavolo Serie A Femminile con un comunicato ha infatti disposto il rinvio a data da destinarsi, in attesa di effettuare i tamponi di controllo, in via precauzionale della gara, dopo la comunicazione della Società bustocca, che si trovava già in Umbria per disputare il match, di aver accertato alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra.

Stessa sorte per il match della Sir Safety Conad Perugia in programma sabato 31 ottobre in casa dell’Allianz Milano, valevole per l’ottava giornata di andata di Superlega, cheè stato rinviato a data da destinarsi, come da regolamento, a causa della positività al Covid-19 di più di tre atleti del roster bianconero.