Volley A1 Maschile, Sir Sicoma Monini fa 6 su 6 in Champions: Varsavia ko 3-1

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – VERVA VARSAVIA 3-1

Parziali: 25-17, 25-27, 25-17, 25-19

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Zhukouski 5, Atanasijevic 16, Ricci 11, Russo 13, Taht 5, Plotnytskyi 20, Piccinelli (libero), Biglino 2. N.e.: Lanza, De Cecco Colaci, Podrascanin (libero), Leon. All. Heynen, vice all Fontana.

VERVA VARSAVIA: Brizard 1, Udrys 15, Wrona 4, Niemiec 8, Tillie 10, Kwolek 4, Wojtaszek (libero), Kozlowski, Grobelny 8, Krol 2, Kowalczyk 1, Jaglarski (libero). N.e.: Kopysc. All. Anastasi, vice all. Redzioch.

Arbitri: Vladimir Simonovic – Alexandros Mylonakis

LE CIFRE – PERUGIA: 13 b.s., 7 ace, 56% ric. pos., 19% ric. prf., 47% att., 9 muri. VARSAVIA: 17 b.s., 2 ace, 43% ric. pos., 19% ric. prf., 35% att., 12 muri.

PERUGIA – Sei su sei! Chiude con il percorso netto la Pool D di Champions League la Sir Sicoma Monini Perugia che sconfigge in quattro set il Varsavia ed ora aspetta il sorteggio di domani (alle ore 13:00, collegamento in diretta sui canali social bianconeri) per conoscere quale sarà il suo cammino nella fase ad eliminazione diretta.

Intanto Heynen ed i suoi ragazzi si godono il successo di stasera, arrivato dopo un match di alto profilo tecnico e con i Block Devils che, nonostante i diversi cambi operati dal tecnico belga (anche in vista dell’imminente Final Four di Coppa Italia), giocano una bella pallavolo fatta di tanta qualità in fase break, di un’ottima correlazione muro-difesa e di tante giocate spettacolari che hanno esaltato i tremila del PalaBarton.

Vetrina dunque per i vari Zhukouski (bravissimo della gestione del gioco ed autore di 5 punti personali), Plotnytskyi, Taht e Piccinelli ed ingresso nella fase finale del quarto set anche per l’esordiente in Champions Biglino che ha chiuso con due attacchi vincenti.

Quattro i Block Devils in doppia cifra. 20 punti e best scorer della sfida Plotnytskyi, 16 i “timbri” di Atanasijevic, 13 ed 11 (entrambi con il 90% in primo tempo) i punti dei centrali Russo e Ricci con quest’ultimo che si prende anche il premio di Mvp.

L’attenzione ora in casa bianconera si sposta sulla Final Four di Coppa Italia in programma nel fine settimana a Bologna. Di questo soprattutto parlerà domani pomeriggio in conferenza stampa il libero bianconero Massimo Colaci.

IL MATCH

Zhukouski in regia, Atanasijevic opposto, Ricci e Russo al centro, Taht e Plotnytskyi in posto quattro e Piccinelli libero. Queste le scelte di Heynen che mescola un po’ le carte rispetto al consueto. Il primo break è bianconero con Plotnytskyi (3-1). Doppietta di Niemiec che pareggia (4-4). Out la pipe di Tillie, poi due muri consecutivi di Zhukouski (8-4). Muro anche per Udrys (8-6). Atanasijevic in contrattacco riporta a +4 i suoi (10-6). Lo stesso Atanasijevic attacca lungo (10-8). Il muro di Tillie riporta le due squadre a contratto (15-14). Ace di Zhukouski (17-14). Due in fila in primo tempo di Russo (19-15). Plotnytskyi chiude lo smash del 21-16, poi doppio muro di Ricci (23-16). Tillie tira fuori il servizio (24-17). Chiude subito Plotnytskyi (25-17).

Varsavia, con Kozlowski in regia per Brizard, parre bene nella seconda frazione (0-3). Plotnytskyi e Ricci accorciano (3-4). Udrys riporta a +3 i suoi (3-6). Ancora un punto per gli ospiti (3-7). Perugia dimezza con il tocco di seconda di Zhukouski (7-9). Varsavia torna a +4 con il solito Udrys (8-12). Altri due per gli ospiti con l’ace di Kwolek (8-14). Prende il largo il Varsavia con Tillie (8-16). Muro e poi attacco di Ricci seguiti dall’ace di Russo (12-16). Un paio di imprecisioni bianconere lanciano di nuovo i polacchi (13-19). I Block Devils però non mollano e con Plotnytskyi (anche un ace) e Taht ritornano sotto (18-20). Invasione di Tillie (19-20). Il muro di Niemiec avvicina al traguardo gli ospiti (20-23). Arriva il set point con il primo tempo proprio di Niemiec (22-24). Russo annulla il primo (23-24), Plotnytskyi dopo un grande scambio il secondo (24-24). Out la pipe di Tillie, stavolta il set point è per Perugia (25-24). In rete il servizio di Taht (25-25). Out Plotnytskyi e nuovo capovolgimento (25-26). Ace di Grobelny e parità nel conto dei set (25-27).

Perugia prova a scappare nel terzo parziale (7-3), ma il muro polacco pareggia subito (7-7). Taht e Plotnytskyi riportano i Block Devils a +2 (10-8). Ace di Russo (12-9), ma ancora il muro ospite fa la voce grossa (12-12). Atanasijevic spinge nuovamente Perugia (15-12). Pallonetto vincente per Plotnytskyi (16-12). Attacco out di Grobelny (20-15). Gran pallonetto di Russo che poi si ripete a muro (23-16). Colpo di classe di Atanasijevic e set point Perugia (24-16). Si chiude 25-17.

Gli ace di Atanasijevic (2) spingono Perugia nel quarto set (6-3). Il muro di Udrys riporta le squadre a contatto (9-8). Super scambio chiuso da Plotnytskyi, poi ace di Russo, poi muri di Plotnytskyi e di Atanasijevic (15-8). Tillie accorcia (17-13). Entra Biglino e la mette subito a terra (20-14). Perugia si avvicina allo striscione del traguardo (23-18). A segno Atanasijevic, match point Sir Sicoma Monini (24-18). Plotnytskyi fa scorrere i titoli di coda (25-19).