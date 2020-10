Volley A1 Maschile, Sir Safety sfidano Ravenna per continuare la serie

PERUGIA – Scende in campo la Sir Safety Conad Perugia.

I Block Devils tornano al PalaBarton per il settimo turno di andata di Superlega domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18:00, per affrontare la Consar Ravenna.

E già questa è una buona notizia in casa bianconera al termine di una settimana certamente complicata e convulsa con le positività al Covid-19 di due atleti della rosa ed un programma di lavoro evidentemente bloccato con i ragazzi e tutto lo staff ovviamente preoccupati per altre e più importanti questioni.

Il giro di tamponi effettuato stamattina ha scongiurato altre positività tra i bianconeri (due ulteriori positivi, ma all’esterno del gruppo formato da atleti e tecnici) per cui domani pomeriggio Perugia potrà calcare il taraflex di Pian di Massiano e cercare di difendere il primo posto in classifica.

Come? Di certo senza i due giocatori risultati positivi e di certo senza aver potuto preparare minimamente il match.

Ma Heynen e tutto il gruppo non cercheranno alibi e daranno il massimo per portare a casa punti contro un avversario ostico come la Consar di coach Bonitta che dovrebbe recuperare Redwitz in regia e Recine in posto quattro e che dovrebbe quindi presentare i due dal primo minuto. A completare i sette l’opposto Pinali (attuale re dei bomber della Superlega), i centrali Mengozzi e Grozdanov, l’altro schiacciatore Loeppky ed il libero Kovacic.

PRECEDENTI Ventuno i precedenti tra le due formazioni. Diciotto le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, tre i successi della Consar Ravenna. L’ultimo confronto diretto il 16 febbraio scorso proprio al Pala De Andrè di Ravenna con vittoria di Perugia in quattro set (21-25, 25-22, 22-25, 19-25).

EX DELLA PARTITA Quattro gli ex nel match tra Perugia e Ravenna, tutti nel roster bianconero. Sono Fabio Ricci, a Ravenna nella stagione 2011-2012 e dal 2013 al 2017, Roberto Russo, in maglia Consar nella stagione 2018-2019, Sharone Vernon-Evans e Thijs Ter Horst, entrambi in Romagna la passata stagione.

