Volley A1 Maschile, prima trasferta per la Sir Safety: che sfida al Verona

PERUGIA – Prima trasferta stagionale per la Sir Safety Conad Perugia. Domani con fischio d’inizio alle ore 18 e davanti alle telecamere di Raisport, i Block Devils sfideranno il Verona Volley per la seconda giornata di Superlega.

Dopo la vittoria di domenica scorsa all’esordio contro Cisterna e dopo una settimana di intenso lavoro, i bianconeri vanno a caccia del bis contro la giovane e talentuosa compagine scaligera guidata in panchina da Radostin Stoytchev.

Nikola Grbic ed il suo staff hanno spinto molto negli ultimi giorni sul gioco di squadra e sull’affinità tra i reparti curando in particolare tutta la fase break, a partire dal servizio e finendo con la correlazione muro-difesa. La squadra è sembrata in buone condizioni ed in crescita ed il tecnico serbo sembra orientato a confermare la formazione di domenica scorsa con unico ballottaggio al centro tra Mengozzi ed il rientrante Ricci, riserva che probabilmente Grbic scioglierà solo al termine della rifinitura di domattina all’AGSM Forum. Per il resto dovrebbero partire inizialmente Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Solè altro centrale, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Stoytchev, coach gialloblu, ha effettuato molta rotazione nella prima giornata di Superlega con Verona sconfitta in tre set, due dei quali però terminati ai vantaggi, a Trento. Al netto di possibili variazioni, l’iniziale 6+1 potrebbe essere quello con Spirito in regia, il danese Jensen in diagonale, il serbo Nikolic e Cortesia centrali, lo sloveno Mozic ed il bulgaro Asparuhov schiacciatori di posto quattro e Bonami libero.

Tanti centimetri a muro, tanti battitori insidiosi ed il talento di Mozic, classe 2002 dal futuro assicurato, alcune delle armi scaligere da disinnescare per Leon e compagni, chiamati ad una prova di spessore sia sotto il profilo tecnico che sotto l’aspetto caratteriale per tornare a Perugia con i tre punti in palio.

Precedenti

Trenta i precedenti tra le due formazioni. 24 i successi di Perugia, 6 le vittorie di Verona. L’ultimo confronto diretto il 19 dicembre 2020 al PalaBarton di Perugia per la quarta di ritorno della Superlega 20-21 con vittoria dei bianconeri in quattro set (25-20, 25-22, 26-28, 25-20).

Ex della sfida

Cinque gli ex, di cui quattro in campo, nel match tra Verona e Perugia e tutti nel roster bianconero. Si tratta di Massimo Colaci, a Verona dal 2008 al 2010, di Stefano Mengozzi, in gialloblu dal 2016 al 2018, di Sebastian Solé, nella rosa scaligera dal 2018 al 2020, e di Thijs Ter Horst, protagonista all’AGSM Forum dal 2011 al 2014. Partita da ex in panchina anche per Nikola Grbic, tecnico veronese dal 2016 al 2019.

Dove vedere il match

Il match di domani tra Verona e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport a partire dalle ore 18 con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv.

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa dell’AGSM Forum di Verona, racconterà live domani alle ore 18 Verona-Perugia sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Verona-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.

Probabili formazioni

VERONA VOLLEY: Spirito-Jensen, Nikolic-Cortesia, Asparuhov-Mozic, Bonami libero. All. Stoytchev.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Mengozzi-Solè, Leon-Anderson, Colaci libero. All. Grbic.

Arbitri: Mauro Goitre – Dominga Lot