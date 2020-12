Volley A1 Maschile: per la Sir Safety Perugia monday night a Padova contro l’ex Travica

PERUGIA – Terza di ritorno in trasferta per la Sir Safety Conad Perugia.

Dopo l’allenamento di stamattina al PalaBarton, la comitiva bianconera parte oggi pomeriggio alla volta di Padova dove domani, con fischio d’inizio alle ore 19:00, è in programma il match contro i padroni di casa della Kioene per il secondo dei due posticipi (l’altro alle ore 15:00 tra Trento e Civitanova) che chiuderanno la giornata.

“Domani ci aspetta una partita difficile e complicata. Padova è un campo tosto per tutti, loro sono una squadra che ha le armi per mettere le avversarie in difficoltà. Noi veniamo dalla bolla di Champions e da un periodo fatto di tante gare tutte ravvicinate. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di vincere e di fare un altro passettino in più a livello di crescita e miglioramento”.

Così il libero dei Block Devils Alessandro Piccinelli alla vigilia.

Poco tempo per preparare il match per Vital Heynen ed il suo staff dopo la lunga trasferta europea di Tours. Il tecnico belga non dovrebbe operare grandi variazioni alla formazione di partenza e dovrebbe pertanto mandare in campo inizialmente Travica in regia, Atanasijevic in diagonale, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Di fronte una Kioene Padova in buona condizione e reduce da due vittorie piene consecutive con Verona e Cisterna negli ultimi due turni disputati che le hanno permesso di posizionarsi al decimo posto provvisorio in classifica. Coach Cuttini dovrebbe proporre la formazione tipo con l’americano Shoji al palleggio, lo sloveno Stern opposto, capitan Volpato in coppia con Vitelli in posto tre, il polacco Wlodarczyk ed il classe 2000 tra i giovani più interessanti del panorama italiano Bottolo in banda e l’argentino Danani a comandare la seconda linea.

PRECEDENTI Diciotto i precedenti tra Kioene Padova e Sir Safety Conad Perugia. 15 i successi dei Block Devils, 3 le vittorie dei patavini. L’ultimo confronto diretto lo scorso 7 ottobre al PalaBarton per il match d’andata con vittoria dei bianconeri 3-0 (25-18, 25-14, 25-21).

EX DELLA PARTITA Un solo, ma grande, ex nel match tra Padova e Perugia. Nel roster perugino c’è Dragan Travica, nelle file Kioene dal 2017 al 2020.

PROBABILI FORMAZIONI:

KIOENE PADOVA: Shoji-Stern, Volpato-Vitelli, Wlodarczyk-Bottolo, Danani libero. All. Cuttini.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Atanasijevic, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Rossella Piana – Giuseppe Curto