Volley A1 Maschile, per la Sir Safety Conad chiusura di regular season contro Monza

PERUGIA – Ultima fatica di regular season per la Sir Safety Conad Perugia che scende in campo domani al PalaBarton, con fischio d’inizio alle ore 18, per affrontare il Vero Volley Monza.

Match ininfluente per la classifica dei bianconeri, che mercoledì a Civitanova hanno messo in banca il primo posto finale, ma match comunque importante per chiudere al meglio il campionato ed anche in vista della seconda bolla della Pool D di Champions League che si terrà proprio a Pian di Massiano da martedì a giovedì prossimi e nella quale i Block Devils cercheranno il pass per i quarti di finale.

“Vincere mercoledì a Civitanova è stato molto importante. Il primo posto in regular season era uno dei nostri obiettivi, poi vincere dà sempre morale e ti permette di allenarti con un altro spirito e di preparare le partite successive con un’attenzione diversa. Domani arriva Monza e scenderemo in campo come sempre per vincere, affrontando il match con la giusta testa anche in vista della bolla di Champions della prossima settimana. Loro hanno un ottimo gioco corale di squadra, sono tutti giocatori di alto livello, sarà importante rimanere concentrati per portare a casa la vittoria”.

Così alla viglia il libero bianconero Alessandro Piccinelli.

Formazione tutta da capire nella metà campo di Perugia. In particolare Heynen ed il suo staff dovranno valutare se concedere a qualche atleta un turno di riposo ed al tempo stesso far prendere minutaggio ad altri sempre in previsione dell’impegno in campo europeo della prossima settimana. Una ipotetica formazione iniziale, chiaramente con ampio margine di imprecisione, potrebbe essere quella con Travica in regia, Atanasijevic in diagonale, Ricci e Russo centrali, Ter Horst e Plotnytskyi in banda e Piccinelli libero.

Monza arriva in Umbria per giocarsi il tutto per tutto nella corsa al quarto posto. La formazione di Eccheli è attualmente sesta a due punti dalla coppia Vibo-Piacenza, ma deve ancora recuperare un match. Numeri alla mano dunque tutto ancora possibile con il coach brianzolo che con ogni probabilità schiererà la formazione tipo con il solo dubbio di Holt al centro (in caso pronto l’ex Beretta). Per il resto vedremo Orduna in regia, il turco Ladumdzija opposto, l’ex Galassi al centro, l’ex Lanza in coppia con il ceco Dzavoronok schiacciatori e Federici libero.

PRECEDENTI Venti i precedenti tra le due società con quindici vittorie della Sir Safety Conad Perugia e cinque successi del Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto il 22 novembre scorso a Monza per il match d’andata con vittoria dei brianzoli in tre set (25-20, 25-21, 25-22).

EX DELLA PARTITA Quattro ex in campo nel match tra Perugia e Monza. Nel roster bianconero c’è Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nel roster del Vero Volley figurano invece Thomas Beretta, a Perugia nella stagione 2014-2015, Gianluca Galassi, in Umbria nella stagione 2018-2019, e Filippo Lanza, in bianconero dal 2018 al 2020.

DIRETTA WEB SU ELEVEN SPORTS Il match di domani tra Perugia e Monza sarà visibile in diretta web su Eleven Sport a partire dalle ore 18

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL E RADIOFONICA SU UMBRIA RADIO La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa del PalaBarton, racconterà live domani alle ore 18:00 Perugia-Monza sui canali social della società bianconera e su Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul sito della radio.

DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNEL Perugia-Monza sarà trasmessa in replica lunedì 8 febbraio alle ore 21:00 sul canale 112 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.