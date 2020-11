Volley A1 Maschile, la Sir Safety torna in campo dopo il Covid-19 e va all’assalto di Monza

PERUGIA – Riaccende i motori la Sir Safety Conad Perugia.

Dopo la seduta di allenamento in programma stamattina, con lavoro tecnico e studio tattico dell’avversario, nel primo pomeriggio i Block Devils partiranno alla volta di Monza dove domani pomeriggio alle ore 18:00, per l’undicesima giornata di Superlega e con diretta tv su Raisport, torneranno in campo dopo lo stop per il Covid affrontando i padroni di casa del Vero Volley. Parte oggi pomeriggio una lunga trasferta in terra lombarda per i Block Devils che terminerà mercoledì 25 con il recupero dell’ottava giornata in casa dell’Allianz Milano.

Nuovo “esordio” certamente complicato per i ragazzi di Vital Heynen che affrontano una formazione in condizione e reduce da alcuni risultati positivi che hanno dato entusiasmo e convinzione al Vero Volley.

Perugia dal canto suo riparte delle sette vittorie nelle prime sette di campionato e certamente la voglia di scendere in campo, come detto più volte dai Block Devils questa settimana, non mancherà neanche nella metà campo bianconera.

Heynen ha recuperato quasi tutta la sua rosa e chiaramente dovrà verificare la condizione fisica di ogni singolo giocatore prima di decidere la formazione che scenderà in campo. Al netto di possibili variazioni, al fischio d’inizio dovrebbero calcare il taraflex brianzolo Zimmermann in regia in diagonale con Ter Horst, Ricci e Russo coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Eccheli, coach di Monza, dovrebbe dare fiducia alla formazione con Orduna al palleggio, Lagumdzija opposto, Galassi ed Holt centrali, Lanza e Dzavoronok schiacciatori di posto quattro e Federici a guidare la seconda linea.

PRECEDENTI Diciannove i precedenti tra Vero Volley Monza e Sir Safety Conad Perugia. 15 i successi dei Block Devils, 4 le vittorie dei brianzoli. L’ultimo confronto diretto il 19 gennaio a Perugia per la terza di ritorno della passata stagione con vittoria dei bianconeri 3-0 (25-18, 25-17, 25-21). Per Perugia si tratta della settima volta all’Arena di Monza (nelle due sfide in serie A2 ed in quella della scorsa stagione, il Vero Volley aveva giocato in un altro palasport), nelle sei sfide in archivio cinque vittorie ed una sconfitta.

EX DELLA PARTITA Quattro ex in campo nel match tra Monza e Perugia. Nel roster bianconero c’è Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nel roster del Vero Volley figurano invece Thomas Beretta, a Perugia nella stagione 2014-2015, Gianluca Galassi, in Umbria nella stagione 2018-2019, e Filippo Lanza, in bianconero dal 2018 al 2020.

DIRETTA TV SU RAISPORT Il match di domani tra Monza e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport a partire dalle ore 18:00 con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL E RADIOFONICA SU UMBRIA RADIO

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa dell’Arena di Monza, racconterà live domani alle ore 18:00 Monza-Perugia sui canali social della società bianconera e su Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul sito della radio.

DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNEL

Monza-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 23 novembre alle ore 21:00 sul canale 112 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì 24 novembre alle ore 20:30 sul canale 112 consueto appuntamento settimanale con Sottorete, il programma di approfondimento sui Block Devils condotto da Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

VERO VOLLEY MONZA: Orduna-Lagumdzija, Galassi-Holt, Lanza-Dzavoronok, Federici libero. All. Eccheli.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Zimmermann-Ter Horst, Ricci-Russo, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Daniele Rapisarda – Armando Simbari