Volley A1 Maschile, la Sir Safety lancia la sfida a Monza

PERUGIA – Torna la Superlega per la Sir Safety Conad Perugia.

Partiti nel primo pomeriggio di oggi i Block Devils alla volta di Monza dove domani, nell’anticipo domenicale delle ore 16:00, affrontano i padroni di casa del Vero Volley per la penultima di campionato.

Primo posto già in tasca per i Block Devils che però vogliono chiudere nel migliore dei modi la regular season, dare continuità a risultati e prestazioni e presentarsi tirati a lucido per l’inizio dei playoff e per le semifinali di Champions.

Settimana, iniziata mercoledì, di buon lavoro al PalaBarton per i bianconeri. Nikola Grbic ed il suo staff hanno spinto molto sotto l’aspetto fisico e dell’intensità e ritmo di gioco. Il coach serbo non vuole cali di attenzione e concentrazione e si aspetta dal match di domani una Perugia combattiva e determinata.

Rosa quasi al completo per Perugia, con il solo Russo ancora indisponibile ma pure lui vicino al rientro. Grbic deciderà con ogni probabilità la formazione iniziale solo dopo la rifinitura di domattina all’Arena di Monza ed è possibile che durante il match, per portare tutti in forma alla post season, abbiamo minutaggio giocatori meno utilizzati nell’ultimo periodo. Al netto di possibili cambiamenti, la formazione iniziale potrebbe comunque essere quella con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Solè e Mengozzi al centro, Leon ed Anderson martelli di posto quattro e Colaci nel ruolo di libero.

Eccheli, coach di una Monza attesa mercoledì dalla finale d’andata di Cev Cup con il Tours, dovrebbe poter disporre per domani di tutta la rosa e non dovrebbe pertanto operare modifiche al proprio schieramento tipo. Saranno quindi della contesa inizialmente Orduna al palleggio, il tedesco Grozer opposto, gli ex Galassi e Beretta centrali, il ceco Dzavoronok ed il bielorusso Davyskiba schiacciatori ricevitori e Federici libero.

Precedenti

Venticinque i precedenti tra le due formazioni. Diciannove le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, sei i successi per il Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto lo scorso 12 dicembre al PalaBarton per la gara d’andata di questa stagione con vittoria di Perugia in quattro set (25-14, 25-18, 22-25, 25-20).

Ex della partita

Tre gli ex in campo domani. Nel roster di Perugia figura Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file di Monza ci sono Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, e Thomas Beretta, a Perugia nella stagione 2014-2015.

Dove vederla

Il match di domani tra Monza e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 16:00. La voce dell’ufficio comunicazione racconterà domenica alle ore 16:00 Monza-Perugia sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Monza-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 14 marzo alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì 15 marzo alle ore 20:30 consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel.