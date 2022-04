Volley A1 Maschile, la Sir Safety cade al PalaBarton in gara-1 playoff contro Modena

PERUGIA– La Sir Safety Conad perde 3-1 gara 1 della semifinale playoff contro Modena. La Sir parte forte e scappa sul 3-7. Gli emiliani ripartono e vanno 8-10. Alza i giri del motore Modena che va sul 14-12. Spingono forte i gialli al servizio, 17-14. Il muro di Bruno porta Modena sul 20-16. Modena chiude 25-22 il primo parziale. Parte forte la Leo Shoes PerlkinElmer nel secondo set, 5-2. Ngapeth e Bruno si cercano e si trovano, 9-5. Cambia marcia la Sir Safety Conad Perugia, 10-11. Non si fermano Giannelli e compagni, 12-15. Il finale del set è tirato, Perugia lo chiude 22-25, è 1-1.

Nel terzo set (Perugia con Plontytsky al posto di Anderson) l’inizio è nel segno di Modena, in vantaggio sul 4-8 per poi passare dal 8-12 ed arrivare sino al 15-21. È Leon con un doppio ace a dare il via a una rimonta che si ferma sul 21-22 e poi la Leo Shoes va a vincere (22-25) con un errore in battuta di Giannelli. Quella vista in avvio di quarto set è la peggior Sir Safety della serata, permette a Modena di trovarsi subito sullo 0-4 ul 10-6 grazie a un perfetto sideout. Non si ferma Modena, 18-11. I gialli chiudono 25-20 il quarto set e 3-1 il match.

Il tabellino

Sir Safety Conad Perugia: Giannelli 2, Anderson 3, Mengozzi 0, Rychlicki 15, Leon Venero 19, Solé 12, Piccinelli (L), Colaci (L), Ricci 6, Plotnytskyi 7, Ter Horst 0, Travica 0. N.E. Dardzans, Russo. All. Grbic.

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 20, Mazzone 5, Abdel-Aziz 22, Leal 16, Stankovic 3, Gollini (L), Sanguinetti 0, Sala 0, Van Garderen 0, Rossini (L). N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.

ARBITRI: Lot, Cappello. NOTE – durata set: 33′, 31′, 30′, 33′; tot: 127′.

MVP – Ngapeth (Leo Shoes PerkinElmer Modena)