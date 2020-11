Volley A1 Maschile, la Sir Safety a Vibo per il big match: “Serve l’approccio giusto”

PERUGIA – Terzo match e terza trasferta di questa settimana che volge al termine per la Sir Safety Conad Perugia.

Dopo la doppia sfida in terra lombarda a Monza e Milano, stamattina i Block Devils, al termine dell’allenamento, viaggiano stavolta verso il Sud e nella precisione verso la Calabria per affrontare domani, con fischio d’inizio e diretta Raisport a partire dalle ore 18;00, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per la prima di ritorno di Superlega e per quello che è certamente il big match di giornata con i bianconeri che difendono la prima posizione in casa della terza forza del campionato.

“Affrontiamo una squadra che ha dimostrato di essere forte e di tenere bene il campo”, dice alla vigilia il centrale argentino Sebastian Solè. “Vibo viene da alcune vittorie pesanti ed i loro giocatori saranno certamente molto carichi. Noi arrivamo a Vibo dopo due partite, una brutta ed una bella, alla ripresa dopo il Covid. Siamo consapevoli che il nostro ritmo di gioco tornerà piano piano, che adesso abbiamo tanto margine di crescita e che domani non faremo la partita perfetta. Ma sappiamo anche che il nostro atteggiamento sarà importante e, se approcceremo la partita nel modo giusto, avremo chance di portare a casa la vittoria in un match molto difficile. Ricordo che anche all’andata fu una gara tiratissima, domani dovremo cercare di attaccarli subito dalla battuta e di trovare prima possibile il nostro ritmo”.

Parte la rosa al completo verso Vibo oggi. Tutti recuperati ed a disposizione i Block Devils con coach Heynen che, nelle rifiniture di stamattina al PalaBarton e di domattina al PalaMaiata, verificherà la condizione di ognuno dei propri atleti prima di decidere la formazione da mandare in campo al via e consapevole che, in questo periodo con tantissime partite una di seguito all’altra, serviranno davvero l’apporto ed il contributo di tutti e quattordici i bianconeri.

Difficile pertanto ipotizzare uno starting seven iniziale, ma potrebbero scendere in campo Travica in regia, Atanasijevic in diagonale, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Vibo al gran completo per domani pomeriggio e reduce dal successo esterno di mercoledì a Trento. Baldovin, tecnico calabrese, non dovrebbe apportare modifiche ai sette iniziali, vedremo quindi al via Saitta al palleggio, Aboubacar opposto, Cester in coppia con Chinenyeze in posto tre, Defalco e Rossard in banda e Rizzo a comandare la seconda linea.

PRECEDENTI Tredici i precedenti tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Sir Safety Conad Perugia. 11 i successi dei Block Devils, 2 le vittorie dei calabresi. L’ultimo confronto diretto lo scorso 30 settembre al PalaBarton per il match d’andata con vittoria dei bianconeri 3-0 (35-33, 25-20, 26-24).

EX DELLA PARTITA Un solo ex nel match tra Vibo e Perugia. Nel roster calabrese c’è Davide Saitta, in bianconero in serie A2 nella stagione 2010-2011.

DIRETTA TV SU RAISPORT Il match di domani tra Vibo e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport a partire dalle ore 18:00 con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL E RADIOFONICA SU UMBRIA RADIO La voce dell’ufficio comunicazione bianconero racconterà domani alle ore 18:00 Vibo-Perugia sui canali social della società bianconera e su Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul sito della radio.

DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNEL Vibo-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 30 novembre alle ore 21:00 sul canale 112 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì 1 dicembre alle ore 20:30 sul canale 112 consueto appuntamento settimanale con Sottorete, il programma di approfondimento sui Block Devils condotto da Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Saitta-Aboubacar, Cester-Chinenyeze, Rossard-Defalco, Rizzo libero. All. Baldovin.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Atanasijevic, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Stefano Caretti – Stefano Cesare