Volley A1 Maschile, la Sir Safety a Modena per il big match di giornata

PERUGIA – Sono partiti nel primo pomeriggio di oggi i Block Devils alla volta di Modena per affrontare domani i padroni di casa della Leo Shoes PerkinElmer per il big match dell’ottava giornata di ritorno di campionato.

Prima contro quarta (ma con due gare in meno) una di fronte all’altra e certamente sfida più interessante di giornata quella di scena al PalaPanini con fischio d’inizio e diretta TV su Raisport ch. 58 alle ore 18:00. Match molto importante anche in chiave classifica con Perugia che cerca un ulteriore allungo in vetta e Modena che al contrario vuole accorciare il gap in graduatoria.

Preparazione al match estremamente corta per Nikola Grbic ed il suo staff. Reduci dalla vittoriosa campagna di Champions in quel di Trento giovedì sera, i Block Devils hanno in pratica fatto un semplice lavoro di tenuta a livello fisico e tecnico, analizzando invece con cura tutti gli aspetti tattici della sfida. Il coach serbo dovrà molto probabilmente fare ancora a meno dei tre infortunati di questo periodo Colaci, Ricci e Russo, tutti in chiaro recupero dalle rispettive problematiche fisiche, ma che difficilmente riusciranno ad essere a disposizione domani. Grbic pertanto dovrebbe presentarsi a Modena al fischio d’inizio con la formazione che ha giocato, e bene, giovedì a Trento vale a dire con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Solè e Mengozzi al centro, Leon ed Anderson martelli di posto quattro e Piccinelli nel ruolo di libero.

Andrea Giani, coach di una Modena reduce nell’ultimo turno di Superlega dal blitz al tie break a Trento ed in campionato da undici successi consecutivi, dovrebbe poter disporre per domani di tutta la rosa e non dovrebbe pertanto operare modifiche al proprio schieramento tipo. Saranno quindi della contesa inizialmente il brasiliano Bruno al palleggio, l’olandese Nimir opposto, Stankovic e Mazzone centrali, il francese Ngapeth ed il cubano di passaporto brasiliano Leal schiacciatori ricevitori e Rossini libero.

PRECEDENTI

Trentacinque i precedenti tra le due formazioni. Diciassette le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, diciotto i successi per la Leo Shoes PerkinElmer Modena. L’ultimo confronto diretto lo scorso 24 novembre nel match di andata di campionato con vittoria di Modena al PalaBarton 2-3 (22-25, 12-25, 25-15, 25-22, 15-17).

EX DELLA PARTITA

Due gli ex in campo tra le due formazioni ed entrambi nel roster di Perugia dove figurano Dragan Travica, a Modena dal 2003 al 2005, nella stagione 2008-2009 e poi nella seconda parte della stagione 2016-2017, e Matthew Anderson, a Modena nella stagione 2019-2020.

DOVE VEDERE IL MATCH

Il match di domenica tra Modena e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport canale. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa del PalaPanini, racconterà live domenica alle ore 18.00 Modena-Perugia sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Modena-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 14 febbraio alle ore 20.30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì 15 febbraio consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20.30.

PROBABILI FORMAZIONI:

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Bruno-Nimir, Stankovic-Mazzone, Ngapeth-Leal, Rossini libero. All. Giani.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Mengozzi-Solè, Leon-Anderson, Piccinelli libero. All. Grbic.

Arbitri: Armando Simbari – Andrea Puecher