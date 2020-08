Volley A1 Maschile, ecco il calendario della Sir: Perugia parte contro Vibo Valentia

PERUGIA – È uscito nella tarda mattinata di oggi 6 agosto il calendario del 76° campionato di Superlega Credem Banca, per ovvi motivi purtroppo senza le presentazioni in grande stile degli ultimi anni.

Calendario pubblicato direttamente sul sito internet della Lega Pallavolo Serie A (con l’indicazione che date ed orari potranno essere variati) e calendario che prende il via per la Sir Safety Conad Perugia il 27 settembre con il match casalingo contro Vibo Valentia.

Definito dunque il percorso dei Block Devils di Vital Heynen. Un percorso tutto sommato omogeneo quello dei bianconeri con un avvio certamente impegnativo (con tre formazioni molto ambiziose come Piacenza, Verona e Cisterna ed una big come Trento nelle prime sei giornate) e che avrà il suo clou nella fase finale con le sfide consecutive con Modena e Civitanova alla terzultima e alla penultima. Tra le date da cerchiare in rosso al PalaBarton l’8 ed il 15 novembre con la Sir che ospita prima Modena e poi Civitanova, il 6 dicembre giorno della gara casalinga contro Piacenza ed il 3 gennaio quando a Pian di Massiano arriverà Trento. L’inizio dei playoff è fissato per il 21 febbraio.



Cambia la programmazione della Supercoppa Italiana che, a differenza degli anni scorsi, non vivrà di una Final Four, ma si disputerà con semifinali andata e ritorno il 13 ed il 20 settembre e finalissima venerdì 25 settembre all’Arena di Verona. Civitanova-Trento e Modena-Perugia gli accoppiamenti delle semifinali con i Block Devils in casa contro Modena il 13 ed in trasferta il 20 (in caso di parità si giocherà il golden set).

Cambia anche la formula della Coppa Italia che vede Civitanova, Modena, Perugia e Trento già qualificate per i quarti di finale. Le altre otto formazioni si giocano gli ulteriori quattro posti disponibili per i quarti in due gironi da quattro squadre con partite di sola andata in programma il 13, 20 e 23 settembre. I quarti di finale si giocheranno in gara secca in casa della squadra con miglior classifica al termine del girone d’andata il 26 novembre, la Final Four è programmata nel weekend del 30 e 31 gennaio.