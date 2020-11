Volley A1 Maschile: crescono i positivi alla Sir, ora sono 12, altre due gare a rischio

PERUGIA – Cresce il focolaio da Coronavirus in casa Sir Safety: sono 12 i giocatori contagiati, 7 in più nel secondo giro di tamponi: in pratica quasi tutta la squadra, composta da 14 elementi. Saltata la sfida con Milano, questo punto salteranno quasi sicuramente quella di domenica al Palabarton contro Modena e quella di Civitanova. Riferisce la Sir che ” Tutti i positivi si trovano in isolamento come da protocollo e non presentano particolari sintomi. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test per tutte le ulteriori verifiche della situazione e continuerà il monitoraggio clinico di tutti i giocatori positivi”