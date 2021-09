Volley A1 Maschile, a Civitanova la final four di Supercoppa con la Sir Safaety Perugia

PERUGIA – Sarà il campo tricolore dell’Eurosuole Forum di Civitanova ad ospitare la Supercoppa che torna, dopo la passata stagione, alla formula della Final Four e che si giocherà nel weekend di sabato 23 e domenica 24 ottobre.

A contendersi il primo trofeo stagionale i detentori della Supercoppa della Sir Safety Conad Perugia, i padroni di casa della Cucine Lube Civitanova, l’Itas Trentino e la new entry della manifestazione Vero Volley Monza.

Per i bianconeri guidati da Nikola Grbic si tratta della sesta partecipazione (tutte consecutive) alla manifestazione con tre vittorie del trofeo: nella stagione 2017-2018 a Civitanova (vittoria in finale 3-1 contro la Cucine Lube), nella stagione 2019-2020 ancora a Civitanova (successo in finale 3-2 contro la Leo Shoes Modena) ed appunto nella scorsa stagione 2020-2021 a Verona (vittoria in finale 3-2 contro la Cucine Lube Civitanova).

La manifestazione vede di fronte le quattro migliori squadre della passata stagione: partecipano le finaliste di Scudetto Credem Banca e Del Monte® Coppa Italia, quattro posizioni conquistate tutte da Civitanova e Perugia, pertanto il successivo criterio di ordine di classifica chiama in campo la terza e quarta forza di Regular Season, per l’appunto nell’ordine Trento e Monza.

Le Semifinali, che come detto si giocheranno sabato 23 ottobre, vedranno abbinate le squadre in base al ranking. La prima sfida sarà quindi tra Cucine Lube Civitanova e Vero Volley Monza, la seconda gara che assegna un posto in finale vedrà opposte Sir Safety Conad Perugia ed Itas Trentino. Domenica 24 ottobre, la finale. Questo il programma della Monte® Supercoppa 2021-2022.