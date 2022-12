Volley A1, la Bartoccini Fortifinissi Perugia è pronta per sfidare Novara

PERUGIA – Dopo le trasferte di Cuneo e Firenze si riaprono le porte del PalaBarton per accogliere la quotata Igor Gorgonzola Novara, la squadra allenata da coach Lavarini è reduce dalla sconfitta contro Conegliano in Coppa Italia (3-1 in favore delle venete) e da una vittoria al tie-break contro Casalmaggiore, quindi in un periodo non di massima forma vista anche qualche defezione dal punto di vista dell’organico, questo però non deve far agiare su gli allori le “Magliette Nere” vista la grande qualità della panchina su cui il tecnico piemontese può fare affidamento. Lato Bartoccini-Fortinfissi invece, il rallentamento dei ritmi di gara ha reso possibile riprendere il lavoro necessario per poter continuare il percorso di crescita della squadra, fondamentale per una formazione nuova per nove tredicesimi e soprattutto composta da atlete giovani. Sarà dunque una gara dove si potrà andare senza l’obbligo del risultato, situazione che come già visto in passato premette una gara sicuramente dai contenuti interessanti visti i precedenti con Scandicci, Busto e Milano, dove le ragazze di coach Bertini non si sono di certo tirate indietro ma hanno fatto vedere di quanta grinta è dotata questa formazione.

Le parole di coach Bertini sulla gara.

“È chiaro che è una partita complicata perché loro hanno squadra molto forte e anche se hanno qualche defezione però comunque sia cercheremo di farlo dal nostro migliore prestazione di rischiare al massimo tutto quello che si può rischiare per cercare di portare a casa qualcosa, di restare a contatto per crearci l’opportunità per vincere magari qualche set. Loro sono una squadra molto difficile da affrontare perché hanno tante soluzioni, questo però deve portarci ad avere molta tranquillità e molta calma, senza innervosirci troppo, dobbiamo continuare a lavorare su quello che stiamo facendo durante la settimana”. – Lavorare per recuperare e migliorare passo dopo passo. – “Dobbiamo andare avanti per gradi, abbiamo preso una fase dove stiamo lavorando sulla condizione delle ragazze perché veniamo da un periodo molto intenso dove abbiamo potuto lavorare poco sia tecnicamente che fisicamente, quindi dovremo fare qualche lavoro di recupero, tutti i giorni lavoriamo anche per cercar di colmare il gap che ci separa dalle altre che affrontiamo, ora abbiamo il giusto tempo per farlo potendo contare su di una programmazione settimanale che ci deve far arrivare al giorno della gara nelle migliori condizioni possibili. Ci stiamo impegnando tanto anche se ancora c’è qualche problema di continuità che ci porta a prendere dei break importanti ma stiamo affrontando la questione e stiamo cercando di migliorare anche in attacco con diverse soluzioni, ma tutto passerà dalla condizione delle ragazze che al momento non è ancora al livello che vorrei vista la mole di gare che abbiamo dovuto affrontare nella prima parte della stagione ma ci arriveremo”.

Le probabili formazioni

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Dilfer, Samedy, Polder, Nwakalor, Lazic, Guerra. Libero: ArminiAllenatore: Bertini

Igor Gorgonzola Novara: Poulter, Karakurt, Chirichella, Bonifacio, Bosetti, Carcaces. Libero: Fersino.Allenatore: Lavarini

Arbitri: Matteo Talento, Ubaldo Luciani

I precedenti

Otto i precedenti tra le due formazioni, con il conteggio che racconta di un 100% in favore della corazzata piemontese.

Le Ex

L’unica ex dell’incontro è la schiacciatrice Kenia Carcaces a Perugia nella stagione 2020/2021.

In diretta su VolleyballWorld alle 21

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell’abbonamento uno sconto del 10% sull’importo.