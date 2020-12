Volley A1 Femminile, una positività al Covid in casa Bartoccini Fortinfissi

PERUGIA – La Bartoccini Fortinfissi Perugia comunica la positività al Covid-19 di un’atleta. La giocatrice sta bene, non presenta sintomi e come da protocollo è stata messa in isolamento. Tutto il gruppo squadra si trova in isolamento volontario. Domani saranno effettuati altri controlli.

Ricordiamo che nella pallavolo il numero minimo di positività per chiedere il rinvio del match è fissato in tre componenti. Il campionato è comunque fermo sino al 16 dicembre, quando prenderà il via il girone di ritorno.