Volley A1 Femminile: stop al campionato, la Bartoccini Perugia resta nella massima serie

ROMA – Le squadre iscritte ai Campionati di Serie A1 ed A2 femminile di pallavolo hanno deciso in merito al proseguimento della Stagione 2019/20. Le votazioni hanno determinato la conclusione del Campionato e la proclamazione della Imoco Volley Conegliano, come vincitrice della regular season, lasciando come previsto dalla norma, la decisione di assegnare lo scudetto a Fipav. Per la partecipazione alle Coppe Europee 2020/21 sarà tenuto conto della Classifica alla data del 16 Febbraio ovvero successiva alla 19° giornata di regular season. Le società inoltre, hanno deciso annullare le retrocessioni in quanto ancora sarebbero mancate ben 7 gare alla conclusione del campionato e dunque non vi era ancora né la certezza aritmetica, né per alcune un evidente gap qualitativo.

Massima serie Dunque la Bartoccini Perugia, che in questo momento lottava per la salvezza e si trovava al penultimo posto in campionato, giocherà anche l’anno prossimo nella massima serie, che sarà composta di due formazioni in più, visto che sono state proclamate promosse le prime due formazioni della pool promozione ovvero Trentino e San Giovanni in Marignano. L’assemblea ha inoltre stabilito che il termine di presentazione delle domande di ammissione ai campionati 2020-21 è fissato al 13 luglio.