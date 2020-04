Volley A1 femminile, nuovo tassello per la Bartoccini Perugia: arriva Di Iulio

PERUGIA – Dopo alcune conferme arriva una ventata di novità in casa Bartoccini Fortinfissi Perugia, a tessere le trame offensive per la stagione 2020/21 ci sarà Isabella Di Iulio.

Classe 1991, 175 cm la giocatrice di Pescina torna in Umbria dopo le stagioni 2008-09 e 2009-10 rispettivamente con Nocera Umbra (anno dell’esordio in Serie A) e Trevi (B1). Da allora poi sempre in campionati nazionali, la consacrazione nella massima serie però arriva nella stagione 2017-2018 quando Carlo Parisi la chiamò a Scandicci, il suo viaggio poi la condusse a nord dove nella stagione 2018-19 approdò a Brescia per poi cambiare longitudine e spostarsi a Monza nella stagione appena conclusa. Nel suo palmares una Coppa Italia di A2 conquistata con Loreto.

“Devo dire che è stato tutto abbastanza inaspettato per me, a partire dal primo contatto tramite procuratore sino ad arrivare alla prima chiamata con la dirigenza dove mi veniva esposto un po’ tutto quello che vuole essere il progetto futuro della squadra per la prossima stagione. Diciamo che è stato tutto una sorpresa in positivo. Dopodiché la palla è passata a me… una volta ragionatoci su e maturata la decisione di voler condividere il progetto, la firma del contrattato poi ne è stata una conseguenza”. dice la giocatrice

Progetto “Sicuramente a convincermi è stata l’idea precisa e decisa che Perugia ha della prossima stagione, soprattutto della squadra che vuole allestire, poi aggiungo il volermi fortemente, questo è un fattore che lusinga sempre molto una atleta. So che Perugia è un bell’ambiente dove potersi esprimere e per me giocare nuovamente in Umbria è un ritorno più che gradito, ho un legame con questa regione in diversi modi”. prosegue.